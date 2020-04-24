Можно ли в условиях чрезвычайного положения требовать снижения арендной платы? Отвечает юрист

Отвечает юрист HUGO.legal Мерике Роозилехт:

Обязательственно-правовой закон непосредственной возможности снижения арендной платы из-за форс-мажора не предусматривает. Согласно ч 1 § 103 Обязательственно-правового закона, нарушение обязательств простительно в случае, если должник нарушил обязательство вследствие действия непреодолимой силы (например, природные катаклизмы, забастовка, изменения законодательства, война и прочее).

Зачастую в договорах об аренде имеется соглашение о том, что неисполнение следующих из договора обязательств или отсрочка исполнения обязательств не считается нарушением договора, если причиной стали обстоятельства, вызванные непреодолимой силой (force majeure).

Если договоренность о непреодолимой силе в договоре не зафиксирована, следует исходить из закона (§ 103 Обязательственно-правового закона). Если влияние непреодолимой силы носит временный характер, то нарушение обязательств простительно только на протяжении того времени, в течение которого непреодолимая сила препятствовала исполнению обязательств.

На настоящий момент отсутствует судебная практика относительно того, как рассматривать пандемию — как непреодолимую силу или нет и освобождает ли данное обстоятельство от исполнения обязательства. Также в арендных отношениях следует принимать во внимание, что согласно имеющейся судебной практике, в случае с денежными обязательствами нарушение не является простительным. Согласно § 105 Обязательственно-правового закона, если должник нарушил обязательства, кредитор — вне зависимости от того, ответственен должник за нарушение обязательства или нет — имеет право отказаться от исполнения своих обязательств, отказаться от договора или расторгнуть его. Однако также он имеет право и снизить цену.

Таким образом, если арендатор желает сослаться на непреодолимую силу, то он должен сразу же сообщить об этом арендодателю, который сможет исходя из этого принять решение. Арендатор может попросить снижения арендной платы на период чрезвычайного положения, если это оправдано и если достигается договоренность с арендодателем. При этом Обязательственно-правовой закон напрямую не предусматривает возможности снизить арендную плату в связи с непреодолимыми обстоятельствами.