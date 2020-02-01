“Мне 88 лет, я пенсионер. Моя жена умерла 20 лет назад. У меня двое детей, которые живут отдельно. Я живу в доме, который мы построили вместе с женой. Когда она умерла, то ее часть, то есть половина дома, осталась неразделенной между наследниками”, — пишет читатель Maaleht Л.К.
Можно ли завещать недвижимость, которая полностью тебе не принадлежит? Отвечает специалист
“Так я и прожил в этом доме два десятка лет после смерти жены. Мои дети живут отдельно, в собственных домах. Мой вопрос: имею ли я право составить завещание на весь дом? Жена после себя завещания на оставила. Так что могу предположить, что весь дом мне не принадлежит, ведь его половина, принадлежавшая жене, не разделена между мной и детьми”.
Отвечает присяжный адвокат Иво Маххов:
Во время составления или подтверждения завещания нет обязательства проверять принадлежность имущества. Так что завещать можно все, даже то, что завещателю в действительности не принадлежит, что он приобретет после составления завещания или что сам потратит.
Установление действительного содержания имущества обычно происходит после смерти завещателя. И вот тогда, действительно, может выяснится, что в отношении половины недвижимости для умершей супруги действует право совместной собственности. Даже в случае, если формально недвижимость закреплена за другим супругом.
Если супруга завещания не составила, то правом вступления в наследство обладали супруг и двое детей в равных долях. То есть, действительно, супругу может принадлежать 4/6, а каждому из детей по 1/6 недвижимости.
Тем не менее, поскольку супруга скончалась 20 лет назад, стоит иметь в виду, что в 1997-2006 гг в Эстонии действовала система активного вступления в наследство. Для того, чтобы вступить в наследство, нужно было либо предоставить заявление нотариусу, либо приступить к владению, использованию или распоряжению имуществом. Таким образом, если дети и тогда проживали отдельно, то возможно, что они не вступили в наследство. В таком случае единственным наследником является супруг.
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