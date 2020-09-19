Мустамяэ — студентам, Ласнамяэ — рабочим. В каком районе Таллинна проживает больше всего приезжих?

В редакцию газеты написал читатель Андрей, который решил обратить внимание сограждан на то, что в столичном районе Мустамяэ стало заметно больше нездешних.

”Это явно не местные, заметно просто по внешнему виду. Я не расист и не националист, просто интересно, почему именно в нашем районе столько иностранцев. Мы ведь не в центре живем”, — говорит Андрей.

По данным на 1 августа 2020 года, в Таллинне проживает 445 494 человека. Сколько же из них приезжих, проживающих в Таллинне, сложно вычислить наверняка. Многие иностранные граждане разных национальностей живут здесь десятилетиями и уже в нескольких поколениях. Мы же больше говорим о тех, кто приехал в Эстонию за последние лет пять. Можно предположить, что их приоритеты выбора места (района) проживания отличаются от приоритетов местного постоянного населения.

Едут отовсюду

По данным полиции, в Эстонии только за первые семь месяцев этого года было выдано 4 846 срочных видов на жительство.

”Самые распространенные причины для получения вида на жительство — это работа, переселение к члену семьи, в меньшей степени для учебы, таких видов на жительство в этом году было выдано 146”, — говорит советник-эксперт бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Лийс Валк.

Всего же действующее право на проживание и вид на жительство (срочный или постоянный) в Эстонии имеют граждане 148 государств. В их числе, конечно, граждане ближайших соседних стран — России, Украины, Беларуси, а также Индии, Нигерии, Ирана, Турции, Бразилии, Пакистана, США, Бангладеш, Грузии, Китая, Азербайджана, Непала, ЮАР и др.

За последние пять лет число ходатайств о получении вида на жительства выросло почти в пять раз. Если в 2015 году было подано 5324 ходатайства, то в 2019-м — 9975 ходатайств.

Вероятно, не все приезжие селятся в Таллинне, но все же это самый очевидный их выбор. На данный момент в Харьюмаа, по данным полиции, проживают 21 124 иностранных гражданина, имеющих только срочный вид на жительство. А за семь месяцев этого года долговременный вид на жительство получил 471 человек, проживающий в Харьюмаа.