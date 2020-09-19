Благодаря разным факторам Эстония становится все более привлекательной для иностранных граждан. Ежегодно сюда приезжает все больше заграничных рабочих, студентов, специалистов, которые порой селятся в Эстонии целыми семьями. Кто-то из них проживает здесь временно, кто-то остается и насовсем. ”МК-Эстония” решила выяснить, в каких районах Таллинна и почему предпочитают жить приезжие из разных стран.
Мустамяэ — студентам, Ласнамяэ — рабочим. В каком районе Таллинна проживает больше всего приезжих?
В редакцию газеты написал читатель Андрей, который решил обратить внимание сограждан на то, что в столичном районе Мустамяэ стало заметно больше нездешних.
”Это явно не местные, заметно просто по внешнему виду. Я не расист и не националист, просто интересно, почему именно в нашем районе столько иностранцев. Мы ведь не в центре живем”, — говорит Андрей.
По данным на 1 августа 2020 года, в Таллинне проживает 445 494 человека. Сколько же из них приезжих, проживающих в Таллинне, сложно вычислить наверняка. Многие иностранные граждане разных национальностей живут здесь десятилетиями и уже в нескольких поколениях. Мы же больше говорим о тех, кто приехал в Эстонию за последние лет пять. Можно предположить, что их приоритеты выбора места (района) проживания отличаются от приоритетов местного постоянного населения.
Едут отовсюду
По данным полиции, в Эстонии только за первые семь месяцев этого года было выдано 4 846 срочных видов на жительство.
”Самые распространенные причины для получения вида на жительство — это работа, переселение к члену семьи, в меньшей степени для учебы, таких видов на жительство в этом году было выдано 146”, — говорит советник-эксперт бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Лийс Валк.
Всего же действующее право на проживание и вид на жительство (срочный или постоянный) в Эстонии имеют граждане 148 государств. В их числе, конечно, граждане ближайших соседних стран — России, Украины, Беларуси, а также Индии, Нигерии, Ирана, Турции, Бразилии, Пакистана, США, Бангладеш, Грузии, Китая, Азербайджана, Непала, ЮАР и др.
За последние пять лет число ходатайств о получении вида на жительства выросло почти в пять раз. Если в 2015 году было подано 5324 ходатайства, то в 2019-м — 9975 ходатайств.
Вероятно, не все приезжие селятся в Таллинне, но все же это самый очевидный их выбор. На данный момент в Харьюмаа, по данным полиции, проживают 21 124 иностранных гражданина, имеющих только срочный вид на жительство. А за семь месяцев этого года долговременный вид на жительство получил 471 человек, проживающий в Харьюмаа.
Таллиннская статистика по национальному составу показывает, что в Таллинне помимо эстонцев и русских проживает также много украинцев, белорусов, латышей, финнов, литовцев, немцев и ”других национальностей”. Этих самых ”других национальностей” больше всего проживает в центре города — 6,3% от общего числа жителей района, а также и в Мустамяэ — 4,1%. Далее следуют районы Кристийне (3,6%), Пыхья-Таллинна (3,3%) и Ласнамяэ (3%). Меньше всего ”других национальностей” проживает в Нымме, где 85,9% жителей — эстонцы.
Мустамяэ — студентам, Ласнамяэ — рабочим
Специалист по недвижимости Игорь Кинг из ESTKing Kinnisvara выделяет три района Таллинна, где предпочитают селиться приезжающие в нашу страну иностранцы, это Мустамяэ, Ласнамяэ и Кесклинн.
”В Мустамяэ сосредотачиваются молодые иностранцы, проходящие обучение в ТТУ. Преимущественно это люди из Африки, Индии. Зачастую они предпочитают микроквартиры,
однокомнатные, в лучшем случае двухкомнатные. На практике мне приходилось общаться с такими клиентами. Вопреки стереотипам большинство из них были приятными, вежливыми людьми. Думаю, дело в том, что это не беженцы, а именно студенты, иногда из вполне обеспеченных семей. Наше общество в большинстве своем скептически настроено к иностранцам с другим цветом кожи, поэтому снять квартиру в Таллинне для них большая проблема”, — говорит маклер.
Про Ласнамяэ Игорь Кинг отмечает, что в этом районе селится больше украинцев, меньше представителей африканских стран и Беларуси.
”Большое количество украинцев именно в Ласнамяэ обусловлено несколькими факторами. Во-первых, это самый большой район Таллинна с наибольшим количеством предложений по аренде и с конкурентными ценами. Во-вторых, это самый ”русский” район столицы. В-третьих, в Ласнамяэ большое количество магазинов, предприятий, строительных объектов. Также этот район граничит с волостью Раэ, где расположены производства, склады крупных предприятий, куда с удовольствием набирают недорогую рабочую силу”, — объясняет маклер.
На счет центральной части города он отмечет, что здесь в основном селятся владельцы местной недвижимости, инвесторы, работники посольств, бизнесмены различных областей и иностранные работники ИТ-сектора.
”В основном это финны и россияне. Слышал, что есть и шведы, но смею предположить, что в меньшем количестве. Важно заметить, что они не всегда селятся, т. е. переезжают сюда. Часто покупают жилье, сдают в аренду или проживают какое-то время в арендных квартирах, пока оптимизируют бизнес”, — замечает Кинг.
Менеджер по маркетингу фирмы по недвижимости 1Partner Кристьян Киммель также отметил, что приезжие студенты предпочитают жить вблизи от университетов. Именно поэтому в Мустамяэ можно заметить увеличивающееся количество иностранцев.
”В пользу Мустамяэ говорят и цены на аренду, а также приемлемая площадь квартир. Поэтому в районе ТТУ можно заметить много иностранцев”, — считает Киммель.
В целом же он замечает, что более состоятельные приезжие выбирают и более дорогое жилье в разных районах Таллинна. Поэтому выделять один район, в котором предпочитают жить иностранцы, специалист не берется.
Юлия Ферман, руководитель отдела таллиннских жилых площадей Ober-Hausi Kinnisvara AS, также отмечает, что выбор жилья приезжими зависит скорее от сферы их деятельности.
”Если мы говорим о высокооплачиваемых специалистах, например, из ИТ-сферы, то их предпочтения — центр города, Каламая, ценится также близость к Юлемисте сити. В этом случае часто квартиру ищут поближе к офису. Если же речь идет о строителях или наемных рабочих, то здесь в первую очередь роль играет цена. Чаще всего селятся по несколько человек в недорогих квартирах в панельных домах спальных районов”.
Иностранцы же, работающие удаленно и не привязанные к офису, любят, по словам Юлии Ферман, селиться в Старом городе. Они ценят его уникальность и красоту, а также удобное расположение и отсутствие необходимости пользоваться личным автомобилем.
”Студенты селятся ближе к ТТУ. Среди них есть и индусы, и финны, и темнокожие. Беженцы селятся, где подешевле, это скорее спальные районы. Финны часто снимают квартиры недалеко от порта для удобства”, — добавляет специалист.
Не опасность, а ценность
Как видно, излюбленными районами Таллинна у иностранных приезжих различных национальностей можно считать Кесклинн и Мустамяэ. Ласнамяэ же больше предпочитают люди с Украины.
Если говорить о центре города, то там всегда можно было видеть разнообразие людей разных национальностей, рас и религий. Для туристического города это привычно. А вот мультикультурное засилье в спальных районах, вероятно, стало смущать некую долю местных жителей.
Но говорить о том, что Таллинн ожидает судьба китайского квартала в Нью-Йорке, турецкого района в Берлине или, чего уж там, русского поселения на Брайтон-Бич, еще нет оснований.
”Мустамяэ всегда был мультикультурным районом. Здесь проживают представители более 80 народов. Но я не вижу в этом проблемы. Наоборот, на мой взгляд, это показывает, что район развивается. Наша большая привилегия в том, что на территории Мустамяэ находится ТТУ, качество образования которого ценят и иностранные студенты. Также здесь много и иностранных преподавателей”, — говорит старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс.
Он упоминает и о научном парке Tehnopol, в котором действует больше 200 предприятий и предлагается более 4000 рабочих мест. Это международные компании, где работают люди с разных концов света. Многие фирмы работают в режиме 24/7. Очевидно, что сотрудникам удобно выбирать место жительства поближе к работе.
”Нам не кажутся реальными опасения, что в Мустамяэ появятся так называемые китайские кварталы, а чужие языки, традиции и культуры начнут жестко преобладать. Во всяком случае, сейчас, в августе 2020 года, нет ни единой причины опасаться за настоящее и будущее Мустамяэ. Наоборот, мы заметили, что люди разных национальностей проявляют интерес к истории, культуре и традициям нашего города. Несомненно, город должен быть готов в будущем организовывать новые услуги или оптимизировать имеющиеся. Но совершенно точно мы не видим в ближайшем будущем варианта, что в районе образуются национальные территории”, — считает Лаури Лаатс.
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