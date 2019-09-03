Мужчина купил дом у известного эстонского актера, а теперь подал на него в суд и требует компенсации

В понедельник в Харьюском уездном суде прошло заседание, на котором присутствовали адвокаты Ууспыльда и купившего дом Имре Трийсберга, самих мужчин в суде не было.

По утверждению Трийсберга у дома в Ляэне-Вирумаа имеются скрытые недостатки, а по оценке Ууспыльда у дома недостатков нет.

Трийсберг купил дом с целью жить там круглый год, но это невозможно, потому что дом не держит тепло, его продувает. А в объявлении о продаже дома было написано, что он подходит для проживания круглый год.

В суде выяснилось, что Ууспыльд предлагал покупателю возможность переночевать в доме перед заключением договора купли-продажи, но, по словам представителя Трийсберга, за одну-две ночи невозможно установить, продувает дом или нет.

Трийсберг купил у Ууспыльда дом в апреле и о недостатках сообщил в октябре. Ууспыльд предложил вариант, что он выкупит дом у Трийсберга по той же цене, но на это последний был не согласен.

Суд Тийа Бергсон рекомендовала сторонам вступить в переговоры, чего до сих пор, по заверению сторон, не произошло.

С самим Ууспыльдлом связаться не удалось, потому что его телефон выключен.

К 23 сентября Трийсберг должен предоставить суду дополнительные доказательства, и к 14 октября Ууспыльд должен предоставить возражения. Следующее судебное заседание состоится 18 ноября.