Мужчина недоумевает: хозяева смотрят на меня как на прокаженного, когда узнают, что я хочу прописаться в квартире!

Когда речь заходит об арендном жилье, то многие говорят о том, что владельцы не хотят видеть арендаторов с домашними животными и детьми. Житель Таллинна Мадис написал в редакцию еще об одной проблеме — регистрации (в народе — прописка):
Летом я закончил университет и переехал из Тарту в Таллинн. В основном, из-за работы, так как получил хорошее предложение от одной из ИТ-фирм.
Я сразу стал искать квартиру. Моим условием было, чтобы она находилась недалеко от центра города (например, в Пельгулинне или Каламая) и сдавалась надолго, как минимум на год. Мне не нравится жить как Нипернаади, хочется оседлости.
Я нашел несколько хороших предложений, но внезапно столкнулся с одним “но”. Я производил на владельцев хорошее впечатление (искал я квартиру сам, не хочу платить маклерам) до той поры, пока не поднималась тема регистрации. Сам я был зарегистрирован в Тарту, где живут мои родители. Но мне хотелось, чтобы регистрация была реальной, там, где я проживаю. Так легче найти семейного врача, не говоря уже о возможности пользоваться бесплатным общественным транспортом. И вообще я чувствовал бы себя противоречиво, если бы бы приходилось врать публичным регистрам в отношении своего места жительства.
“Зачем? Нет, это невозможно”, — сказал один из владельцев. Другой принялся расспрашивать, не собираюсь ли заниматься по этому адресу предпринимательством и вообще, в чем дело. Каждый раз в этом вопросе я оставался с носом. Для арендодателей это красный свет.
Один владелец извинился в стиле “Большой Брат следит за нами”. Он думал, что если арендатор пропишется, то информация может дойти до налоговой, которая потребует у него заплатить с дохода от аренды налоги. Ведь все знают, что обычно с дохода от аренды налоги не платятся. Исходя из происходящего в кругу моих знакомых, могу сказать, что налоговый департамент — не версия КаПо. Один мой друг прописал в своей квартире трех друзей, и никто из чиновников ему вопросов не задавал. Исключено и то, что арендатор превратится в “клеща”, который после выселения откажется выписываться. Насколько мне известно, для прекращения регистрации достаточно только заявления владельца квартиры.
Что касается моих поисков, то в итоге я нашел квартиру, которая мне очень подходила, да и цены была разумной. Но прописки я, к сожалению, не получил. Мне пришлось зарегистрироваться у друга. Теперь не грех ездить бесплатно по зеленой карте, ведь я на самом деле живу в Таллинне.
Но ситуация все же немного странная: о Таллинне говорят как о современном городе, но на рынке аренды зачастую все делается в интересах одной лишь стороны. Владельцы квартир имеют большую власть и могут диктовать свои правила. Они могут ударить кулаком по столу и сказать, что таков рынок. Надеюсь, что когда-нибудь ситуация изменится. Мне кажется, что рынок аренды раздувается, предложений появляется все больше. Может, со временем это даст и арендаторам пространство для игры.
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