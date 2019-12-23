Мужчина недоумевает: хозяева смотрят на меня как на прокаженного, когда узнают, что я хочу прописаться в квартире!

Летом я закончил университет и переехал из Тарту в Таллинн. В основном, из-за работы, так как получил хорошее предложение от одной из ИТ-фирм.

Я сразу стал искать квартиру. Моим условием было, чтобы она находилась недалеко от центра города (например, в Пельгулинне или Каламая) и сдавалась надолго, как минимум на год. Мне не нравится жить как Нипернаади, хочется оседлости.

Я нашел несколько хороших предложений, но внезапно столкнулся с одним “но”. Я производил на владельцев хорошее впечатление (искал я квартиру сам, не хочу платить маклерам) до той поры, пока не поднималась тема регистрации. Сам я был зарегистрирован в Тарту, где живут мои родители. Но мне хотелось, чтобы регистрация была реальной, там, где я проживаю. Так легче найти семейного врача, не говоря уже о возможности пользоваться бесплатным общественным транспортом. И вообще я чувствовал бы себя противоречиво, если бы бы приходилось врать публичным регистрам в отношении своего места жительства.

“Зачем? Нет, это невозможно”, — сказал один из владельцев. Другой принялся расспрашивать, не собираюсь ли заниматься по этому адресу предпринимательством и вообще, в чем дело. Каждый раз в этом вопросе я оставался с носом. Для арендодателей это красный свет.