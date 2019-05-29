29.05.2019, 14:25

На архитектурные премии Эстонии выдвинуто рекордное количество работ


Dekor
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На архитектурные премии Эстонии выдвинуто рекордное количество работ
Фото: детский сад Naerumaa и городская площадь в Тарту. Авторы: Эдгар Кааре и Терье Онг.

На архитектурные премии Эстонии 2019 выдвинуто рекордное количество работ — 150. Лауреаты будут объявлены на церемонии награждения в конце года.

Годовые премии в сфере архитектуры выдаются в этом году уже в пятый раз тремя творческими союзами (Союзом архитекторов Эстонии, Союзом дизайнеров интерьера Эстонии и Союзом ландшафтных архитекторов Эстонии) в сотрудничестве с целевым капиталом архитектуры фонда “Капитал культуры Эстонии”. Архитектурные премии присуждаются за самые выдающиеся достижения в современной эстонской архитектуре.

“На архитектурные премии поступило в общей сложности 150 работ — это самое большое количество кандидатов за историю премий. Обилие работ и их ежегодный прирост — четкий знак того, что эстонская архитектура активно развивается и в мировом контексте находится на хорошем уровне”, — прокомментировала куратор архитектурных премий Эстонии 2019 Алёна Галацан.

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На премии года Союза архитекторов выдвинуто 42 работы, на премии года Союза дизайнеров интерьера — 91 работа и на премии года Союза ландшафтных архитекторов — 17 работ. Осенью к их числу добавятся работы, претендующие на студенческие премии и на премии целевого капитала архитектуры фонда “Капитала культуры”. “Уверена, что на нынешнем присуждении архитектурных премий перед нами предстанут самые незаурядные произведения, объекты, события и люди, гордиться которыми может вся Эстония”, — добавила Галацан.

Торжественная церемония вручений архитектурных премий 2019 состоится 6 декабря в Тарту, в здании бывшей Гребёночной фабрики (Kammivabrik). “Тарту был выбран в этом году принимающим городом не просто так. В городе работают множество бюро, отмеченных архитектурными премиями, здесь находится и множество премированных произведений архитектуры — Эстонский национальный музей, Привокзальная площадь, улица Роози, Церковь Святого Павла, Музей естественной истории”, — сказала Галацан.

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“Мы также, помимо столицы, хотим привлечь внимание людей к другим эстонским городам, которые все больше переосмысливают понятие общественного пространства и позволяют современной архитектуре вмешиваться в повседневную жизнь людей, улучшая качество их жизненной среды. Путешествуйте как можно чаще по различным уголкам Эстонии, чтобы своими глазами увидеть, насколько прекрасен и многообразен здешний архитектурный ландшафт”, — добавила Галацан.

Жюри, состоящие из представителей творческих союзов и Капитала культуры, выберут из числа поступивших на архитектурные премии 2019 работ номинантов, которые будут объявлены в сентябре. Лауреаты премий станут известны 6 декабря на церемонии вручения премий.

Главным организатором архитектурных премий этого года является Союз ландшафтных архитекторов Эстонии при поддержке “Капитала культуры” и Министерства культуры Эстонии.

С лауреатами и номинантами архитектурных премий прошлых лет можно ознакомиться на сайте: arhitektuuripreemiad.ee

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