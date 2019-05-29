На архитектурные премии Эстонии выдвинуто рекордное количество работ

Годовые премии в сфере архитектуры выдаются в этом году уже в пятый раз тремя творческими союзами (Союзом архитекторов Эстонии, Союзом дизайнеров интерьера Эстонии и Союзом ландшафтных архитекторов Эстонии) в сотрудничестве с целевым капиталом архитектуры фонда “Капитал культуры Эстонии”. Архитектурные премии присуждаются за самые выдающиеся достижения в современной эстонской архитектуре.

“На архитектурные премии поступило в общей сложности 150 работ — это самое большое количество кандидатов за историю премий. Обилие работ и их ежегодный прирост — четкий знак того, что эстонская архитектура активно развивается и в мировом контексте находится на хорошем уровне”, — прокомментировала куратор архитектурных премий Эстонии 2019 Алёна Галацан.

На премии года Союза архитекторов выдвинуто 42 работы, на премии года Союза дизайнеров интерьера — 91 работа и на премии года Союза ландшафтных архитекторов — 17 работ. Осенью к их числу добавятся работы, претендующие на студенческие премии и на премии целевого капитала архитектуры фонда “Капитала культуры”. “Уверена, что на нынешнем присуждении архитектурных премий перед нами предстанут самые незаурядные произведения, объекты, события и люди, гордиться которыми может вся Эстония”, — добавила Галацан.