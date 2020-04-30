На что обратить внимание при покупке жилья во время чрезвычайного положения?

Если покупка собственного дома была для вас долговременной мечтой, то стоит с этим планом и сегодня двигаться дальше. Руководитель отдела продаж и обслуживания клиентов YIT Ингрит Асави дает советы, о чем следует подумать, покупая дом в настоящее время.

Оцените основательно финансовые способности

Неуверенность в сохранности рабочего места и зарплаты для многих людей является сегодня наибольшим препятствием при планировании покупки дома. Таким образом, для начала следует рационально оценить, влияет ли чрезвычайное положение на ваши доходы и если влияет, то в какой степени. Большая часть людей продолжает сегодня работать так же, как и раньше, единственным отличием является то, что из конторы переехали домой. Но этому не сопутствуют финансовые потери.

Также и банки при выдаче кредита проявляют аккуратность, и их оценке стоит доверять — ведь никто не хочет, чтобы клиент оказался в бедственном положении, и поэтому кредитоспособность клиента оценивается критически. Таким образом, тот, у кого имеются накопленные сбережения и сохранилась работа, может смело двигаться дальше с планом покупки дома.

Ознакомьтесь с квартирой безопасно

Сегодня по-прежнему можно прийти на место посмотреть квартиры. Естественно, необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать требования социальной дистанции. Таким образом, следует учитывать, что квартиру стоит идти смотреть только вместе с ближайшими членами семьи или в одиночку, а в помещениях следует носить маски и перчатки, которые интересующимся клиентам в общем случае выдает специалист по продаже.

У своего специалиста по продаже стоит спросить также о том, будет ли разработка готова к обещанному сроку, или чрезвычайная ситуация повлияла на график строительства.

Запаситесь достаточным временем

Осмотр квартир и ведение делопроизводства должны сегодня протекать в подходящем для клиентов темпе. Не соглашайтесь с жесткими условиями и дополнительными платами — ответственный разработчик не грозит неустойками и не применяет штрафные меры к интересующемуся покупкой клиенту, которому в чрезвычайном положении требуется больше времени на принятие решения. Например, разработчик жилья YIT сохраняет свои бронирования сегодня до 30 дней и не спрашивает платы за бронирование. Если в процессе покупки возникают неожиданности, то случай каждого клиента рассматривается персонально, чтобы найти вместе с клиентом решение, которое позволило бы ему со спокойным сердцем дальше двигаться с планом покупки.