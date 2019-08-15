На грани: строительство спа-отеля и 26 жилых домов возле Певческого поля под угрозой

Основным камнем преткновения к проведению застройки стало письменное обращение министра госуправления Яака Ааба к мэру Таллинна Михаилу Кылварту с предложением изучить влияние будущих новостроек, запланированных по соседству с музеем Маарьямяги, на уличное движение в районах Пирита и Виймси.

В обращении речь идет, в основном, об интенсивном движении на перекрестке, где Пирита теэ пересекается с Нарва маантеэ и с Рейди теэ, строительство которой активно идет на данный момент. Миновать этот перекресток возможности нет, так как именно через него у жителей Пирита и Виймси, которых насчитывается в общей сложности примерно 40 тыс. человек, есть единственная возможность попасть в центр города и другие районы Таллинна.

Другим препятствием стал отзыв ранее утвержденного согласования проекта недавно заступившим на должность директора Исторического музея Маарьямяги Пеэтера Мауэра.

Подробнее о сложившейся ситуации на Eesti Päevaleht.

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