На каком этаже лучше покупать квартиру?

Портал KnowRealty рассказывает об удобстве, безопасности и комфорте жильцов разных этажей.

Если вспомнить времена массового строительства пятиэтажек, то самым “престижным” считался 3-й этаж: с одной стороны, нет пыли, шума и прохожих, с любопытством заглядывающих в окна, с другой — не так тяжело подниматься по лестнице и не нужно переживать, что крыша “потечет”.

В советских девятиэтажках наилучшими вариантами тоже считались этажи с 3-го по 5-й. И если организация строила для себя дом, ее начальство непременно селилось именно на этих этажах. Но с того момента, как жилые дома стали расти выше 9-ти этажей, люди внезапно почувствовали желание селиться ближе к облакам. Жить на последних этажах в элитных высотках стало престижным, что красноречиво подтверждали (и подтверждают) цены на такие квартиры. Чем выше — тем дороже.

И не поспоришь ведь, что глядеть на город с высоты птичьего полёта куда приятнее, чем упираться взглядом в балкон дома напротив. А за роскошь не наблюдать чужую жизнь приходится хорошо платить. Впрочем, этаж все-таки не является главным фактором, влияющим на цену, особенно в высотках с квартирами средней ценовой категории. Да и сам по себе последний этаж в таких домах никак не гарантирует приличного вида. Но в таком случае какая высота для проживания в многоквартирном доме наиболее оптимальна?