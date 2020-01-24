Портал недвижимости Kinnisvara24.ee открыл для маклеров новую возможность выполнять перед заключением договоров фоновую проверку в отношении арендаторов. Это позволит избежать возникновения задолженностей по аренде и прочих проблем.
На портале Kinnisvara24 теперь можно выполнить фоновую проверку в отношении арендатора
По словам руководителя по развитию продукции и маркетингу Kinnisvara24 Лауры Таммеорг, больше всего проблем собственникам недвижимости создает то, что арендаторы могут не оплачивать своевременно аренду и коммунальные расходы или небережливо использовать арендованное имущество: “Фоновая проверка поможет избежать потенциальных проблем, позволяя выявить предыдущие нарушения платежной дисциплины, имеющиеся задолженности и судебные решения в отношении человека”.
До заключения договора маклеры могут выполнить на портале Kinnisvara24.ee фоновую проверку в отношении арендатора. На основании личного кода будут показаны платежные нарушения лица, его налоговые задолженности, действие его водительских прав, а также связанные с ним предприятия и судебные решения.
Таммеорг пояснила, что маклеры и владельцы недвижимости периодически сталкиваются с тем, что у арендатора возникают проблемы, похожие на те, которые уже неоднократно имели место в прошлом — например, ряд нарушений платежной дисциплины или судебных решений, о которых арендатор “забыл” упомянуть. “Имевший место случай насилия или тяжкое нарушение общественного порядка могут существенно повлиять на выбор арендатора. Благодаря фоновой проверке, теперь вся соответствующая информация доступна маклерам. Также рекомендуется избегать арендаторов с большими долгами, поскольку они могут представлять непосредственную опасность имуществу арендодателя — были случаи, когда для покрытия долгов арендаторы просто продавали чужую собственность”, — привела примеры Таммеорг. Выявленное же фоновой проверкой корректное платежное поведение демонстрирует, что человек аккуратный и ответственный.
Лаура Таммеорг добавила, что, выполняя фоновый контроль, следует обращать внимание и на время возникновения той или иной проблемы: “Если платежные нарушения имели место давно и долги погашены — не стоит сразу же отказываться от такого арендатора. Речь может идти о разовой ошибке или совершенной по молодости глупости”.
Kinnisvara24.ee предлагает новую услугу фоновой проверки совместно с taust.ee. Услуга соответствует всем предусмотренным законом требованиям защиты личных данных. Фоновая проверка стоит 1,20 евро.
Второй по размеру портал недвижимости в Эстонии Kinnisvara24 был основан в 2018 году Ekspress Grupp и ведущими бюро недвижимости Эстонии. Порталом управляет компания Kinnisvarakeskkond OÜ, 49% которой принадлежат Ekspress Grupp, а 51% — пяти бюро недвижимости.
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