На рынке аренды грядут глобальные перемены. Новый закон усложнит арендаторам жизнь?

По плану поправки должны вступить в силу в 2021 году. Присяжный адвокат Таво Тийтс пишет в Eesti Päevaleht:

Основной целью поправок с одной стороны является придать арендным отношениям большую гибкость, наделив стороны большей свободой при заключении соглашений.

Более широкая цель заключается в том, чтобы сделать инвестирование в рынок аренды более привлекательным для арендодателей. Через это будут расширены и возможности арендаторов в поисках наиболее подходящего жилья.

С другой стороны, большинство запланированных изменений служат интересам арендодателей, а арендаторы получат больше обязательств, чем раньше.

В связи с этим возникает справедливый вопрос: обеспечивают ли поправки защиту интересов арендатора как более слабой стороны и если да, то насколько хорошо? Предлагаем рассмотреть проблему на двух конкретных примерах.

Расходы должен нести арендатор

Действующий Обязательственно-правовой закон не позволяет владельцу договариваться с арендатором о том, что последний покрывает расходы на ремонт здания, платежи в ремонтный фонд или кредиты, взятые жилищным товариществом. Такие договоренности с точки зрения действующего закона являются ничтожными.

По моему мнению, принятая поправка склоняет соотношение обязательств в ущерб арендатору.

Как правило, при заключении договора аренды арендодатель находится в более выгодной позиции. Вполне вероятно, что договоренности, по которым расходы на содержание и реновацию здания полностью возлагаются на арендатора, станут в будущем обыденными.

В целях защиты арендатора законопроектом предусмотрено, что расходы на содержание и реновацию он должен нести лишь в разумных, пропорциональных и прогнозируемых размерах.

Однако на практике такие критерии приводят к неразберихе и спорам, по крайней мере сначала. Мнения арендатора и арендодателя относительно разумного, пропорционального и прогнозируемого размера могут быть диаметрально противоположными.

Штрафы еще больше усложнят жизнь арендаторов

Кроме того, поправка дает владельцу возможность договориться с арендатором об обязательстве по неустойке, предельные нормы которой установлены. На случай, если арендатор нарушит какое-либо из неденежных обязательств, например обязательство по бережному и целевому использованию арендованной площади или обязательство по учитыванию интересов жителей дома и соседей. В соответствии с действующим законодательством такой договор является недействительным.