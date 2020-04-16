На рынке коммерческой недвижимости появился новый лидер

Открытая статистика порталов по состоянию на 14 апреля 2020 года демонстрирует, что в категории коммерческой недвижимости лидером рынка стал Kinnisvara24.ee с 4248 активными объявлениями в соответствующей категории. На портале KV.ee было 4008 объявлений, а на City24 3761 объявление. В сравнении с мартом количество объявлений о коммерческой недвижимости на портале KV.ee уменьшилось примерно на 1000, на City24 на 300, тогда как на Kinnisvara24 увеличилось приблизительно на 100.

По словам исполнительного директора Kinnisvara24.ee Калева Роозивяли, рынок порталов недвижимости за два года значительно изменился: “Если раньше на рынке действовали два принадлежащих одному собственнику портала KV и City24, то на сегодня City24 оказался, по сути, вытеснен конкурентами. Собственники недвижимости теперь могут выбирать между двумя сильными порталами, которые борются в условиях честной конкуренции. Это существенно понизило для клиентов цену публикации объявлений”.

В сравнении с мартом на портале Kinnisvara24 выросли также количество объявлений о жилой недвижимости и общее число объявлений. Роозивяли отметил, что те, кто ищут покупателей или арендаторов для своей недвижимости, выбирая портал, обращают внимание на три вещи: число предложений, цену публикации объявления и количество посетителей портала.

“Цены в прейскурантах порталов могут отличаться в десять раз. Например, объявление о продаже жилья или земельного участка от частного лица на один месяц обойдется обычному пользователю Kinnisvara24 всего в 3,75 евро, тогда как цена точно такого же объявления на портале KV составит 44,99 евро, а на City24 34,99 евро”, — сказал Роозивяли.

Портал Kinnisvara24 был создан с целью составить конкуренцию принадлежащим одному собственнику порталам недвижимости, до сих пор действовавшим монопольно.

“Тот факт, что на Kinnisvara24 больше всего объявлений о коммерческой недвижимости, подтверждает, что участники рынка вполне освоили новый портал с низкими ценами. Мы и дальше будем работать во имя того, чтобы обеспечивать клиентам лучшие цены и вскоре стать крупнейшим порталом также в категории жилой недвижимости. Хотя KV и City24 по-прежнему действуют в качестве монополии, синхронно повышая цены и ограничивая свободное движение клиентов на рынке, мы убеждены в том, что работу портала можно поддерживать и с более разумными ценами”, — добавил Роозивяли.