На рынке квартир в Таллинне и Харьюмаа произошло историческое событие

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман заметил, что если в минувшем году в Таллинне и Харьюмаа было продано в общей сложности 3 500 новых квартир, то начало нынешнего года оказалось достаточно бурным. “Своих владельцев обрели 533 новые квартиры, причем, подобная активность не наблюдалась даже во времена последнего бума”, — добавил он.

“Наибольшим спросом пользовались новые квартиры в пригородах, цена которых оказалась более приемлемой также и для местных жителей. В то же время и в центре города, еще недавно пребывавшем в состоянии летаргического сна, вновь повысилась активность сделок”, — констатировал Сооман.

Согласно результатам проводимого Pindi Kinnisvara мониторинга, в Таллинне и Харьюмаа на продажу выставлено в общей сложности около 2 200 новых квартир в 115 проектах жилой застройки, средняя стоимость которых составляет 2 638 евро/м².

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