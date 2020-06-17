На территории бывшего комплекса Балтийской мануфактуры построят новый жилой район стоимостью 100 млн евро

По словам члена правления Hepsor Хенри Лакса, в новом Мануфактурном квартале будет создана мультифункциональная среда, так сказать, город в городе, где новое и старое создают гармоничное целое, объединяя коммерческие и жилые функции. Культуре и развлечениям, а также зелени парков будет отведено важное место, кроме того, в этом квартале будет построен новый детский сад. “Цель — создать знаковый центр притяжения как для жителей района, так и для Таллинна в целом”, — отметил Лакс.

“Кроме строительства новых зданий, на первом этапе мы намерены реконструировать большое производственное здание из красного кирпича, в котором разместятся жилые и коммерческие помещения”, — пояснил Лакс, отметив, что компания Hepsor, которая построила в Таллинне первые экологичные офисы, собирается следовать зелёным принципам и при строительстве квартир Мануфактурного квартала.

Член правления Tolaram Investments AS Тарво Тедер сказал, что работа над планами развития Балтийской мануфактуры ведётся уже некоторое время. “Вместе с Hepsor мы теперь пришли к тому, что архитектурный конкурс для строительства новой амбициозной жилой зоны завершён, и строительные работы могут начаться уже следующим летом”, — сказал Тедер, по словам которого на данном этапе застройщики инвестируют в общей сложности около 100 миллионов евро.

Сотрудничество Hepsor и Tolaram Group началось с развития Яблоневого сада Ситси, который был первым этапом застройки Мануфактурного квартала. В ходе проекта было построено 269 квартир, примерно половина из которых была продана пенсионным фондам LHV, что можно считать новым подходом к продаже. Новая жилая зона — второй этап застройки Мануфактурного квартала.

Всего в Мануфактурном квартале в результате сотрудничества двух фирм будет построено 70 000 квадратных метров жилых и коммерческих площадей, из которых 6000 квадратных метров — это коммерческие и офисные площади. На жилых площадях разместятся 550 квартир с 750 парковочными местами. Следующим этапом застройщики планируют построить в квартале предусмотренное планировкой высотное здание, для которого будет разработано отдельное архитектурное решение.