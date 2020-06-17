Hepsor и Tolaram Grupp инвестируют 100 миллионов евро в развитие территории бывшего комплекса Балтийской мануфактуры, в результате чего там будет построен новый жилой квартал с современными домами, в которых будут коммерческие площади и 550 квартир. Этот район станет новым центром притяжения в Пыхъя-Таллинне. Сегодня в 14:00 станет известен победитель архитектурного конкурса, организованного для его застройки.
На территории бывшего комплекса Балтийской мануфактуры построят новый жилой район стоимостью 100 млн евро
По словам члена правления Hepsor Хенри Лакса, в новом Мануфактурном квартале будет создана мультифункциональная среда, так сказать, город в городе, где новое и старое создают гармоничное целое, объединяя коммерческие и жилые функции. Культуре и развлечениям, а также зелени парков будет отведено важное место, кроме того, в этом квартале будет построен новый детский сад. “Цель — создать знаковый центр притяжения как для жителей района, так и для Таллинна в целом”, — отметил Лакс.
“Кроме строительства новых зданий, на первом этапе мы намерены реконструировать большое производственное здание из красного кирпича, в котором разместятся жилые и коммерческие помещения”, — пояснил Лакс, отметив, что компания Hepsor, которая построила в Таллинне первые экологичные офисы, собирается следовать зелёным принципам и при строительстве квартир Мануфактурного квартала.
Член правления Tolaram Investments AS Тарво Тедер сказал, что работа над планами развития Балтийской мануфактуры ведётся уже некоторое время. “Вместе с Hepsor мы теперь пришли к тому, что архитектурный конкурс для строительства новой амбициозной жилой зоны завершён, и строительные работы могут начаться уже следующим летом”, — сказал Тедер, по словам которого на данном этапе застройщики инвестируют в общей сложности около 100 миллионов евро.
Сотрудничество Hepsor и Tolaram Group началось с развития Яблоневого сада Ситси, который был первым этапом застройки Мануфактурного квартала. В ходе проекта было построено 269 квартир, примерно половина из которых была продана пенсионным фондам LHV, что можно считать новым подходом к продаже. Новая жилая зона — второй этап застройки Мануфактурного квартала.
Всего в Мануфактурном квартале в результате сотрудничества двух фирм будет построено 70 000 квадратных метров жилых и коммерческих площадей, из которых 6000 квадратных метров — это коммерческие и офисные площади. На жилых площадях разместятся 550 квартир с 750 парковочными местами. Следующим этапом застройщики планируют построить в квартале предусмотренное планировкой высотное здание, для которого будет разработано отдельное архитектурное решение.
Hepsor — одно из ведущих предприятий, занимающихся развитием недвижимости, в Эстонии, которое построило не только множество жилых объектов недвижимости, но и первые в Эстонии зелёные офисные здания в Таллинне.
История Балтийской мануфактуры
- В 1898 году российский император Николай II утвердил устав акционерного общества “Балтийская бумагопрядильная и ткацкая мануфактура”.
- Акционерное общество приобрело для постройки фабрики земельный участок, расположенный между Цигельскоппельской дорогой и морем. Главное здание Мануфактуры было построено к марту 1900 года.
- К 1905 году на фабрике работало 1400 человек, т. е. примерно десятая часть всех рабочих, занятых на промышленных предприятиях Таллинна.
- К 1924 году на фабрике было 2000 рабочих, кроме тканей здесь производились также нитки и вата.
- В период между двумя мировыми войнами, в 1928-1929 годах производство достигло высокого уровня.
- В 1940 году фабрика была национализирована; в августе 1941 года, в горниле войны фабрика сгорела.
- В 1945 году начались восстановительные работы, и уже в следующем году вновь была произведена первая тонна продукции.
- Как государственное акционерное общество предприятие работало до восстановления независимости Эстонии.
- В 1990-х годах фабрика перешла в руки сингапурской текстильной фирмы, и теперь уже много лет как там ничего не производят.
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