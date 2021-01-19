На юге Италии распродают дома по цене чашки кофе. В чем подвох?

Власти итальянского города Троина, расположенного на Сицилии, выставили на продажу заброшенные дома по цене €1. Таким образом они хотят привлечь новых жителей. Об этом сообщает CNN со ссылкой на мэра Троины Себастьяно Фабио Венеция.

Мэр организовал специальную многоязычную рабочую группу по продаже заброшенного разрушающегося жилья и специальное онлайн-агентство HouseTroina. В конце января местные власти планируют выставить на продажу 30 домов по цене €1. В будущем предложение пополнится еще 100 лотами — после того, как бывшие владельцы передадут свои дома в собственность городу.

Условия программы

Программа имеет ряд условий. Помимо €1, покупатель дома в Троине должен еще внести залог в размере €5 тыс. и отремонтировать дом. На это ему дается три года с момента покупки, после чего залог вернется новому владельцу. При этом местные власти готовы компенсировать часть затрат на ремонт домов — до €15 тыс., а также €10 тыс. на работы по энергоэффективности.

Для тех, кто не хочет покупать ветхое жилье, мэрия Троины готова предоставить €8 тыс. на покупку дома, который не требует ремонта. Например, дом площадью 80 кв. м в хорошем состоянии можно приобрести за €30 тыс.

Также покупатели жилья в Троине будут иметь ряд преференций. Среди них — бесплатный детский сад, бесплатный проезд для школьников и освобождение от налогов на недвижимость и коммунальные услуги в течение первых трех лет.

Жилье с видом на вулкан Этну

Город Троина расположен в парке Неброди на Сицилии и окружен лесами. Троина находится на высоте 1,1 тыс. м над уровнем моря — ее называют “балконом Сицилии” из-за захватывающей панорамы. Из исторического центра открываются виды на вулкан Этна. Население — около 9 тыс. человек. За час-полтора можно доехать до крупных городов Сицилии. Расстояние до Катании — около 54 км, до Палермо — 114 км.

Программа “дом за евро”

Купить дом по символической цене сегодня можно во многих странах. Такие акции периодически устраивают в Греции, Франции, Великобритании, Испании, Хорватии, Австрии и Норвегии. Но безусловным лидером выступает Италия. Например, дома по евро можно купить в Бивоне, Бизачче, Муссомели, Молизе и Абруццо.