10.03.2020, 10:00

НА ЗАМЕТКУ | Подготовьте более тысячи евро. Какие дополнительные расходы необходимо учитывать при покупке жилья в кредит


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Единоразовые расходы
НА ЗАМЕТКУ | Подготовьте более тысячи евро. Какие дополнительные расходы необходимо учитывать при покупке жилья в кредит
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Если вы планируете приобрести себе новое жилье и взять для этого жилищный кредит, то следует считаться и с дополнительными расходами. Руководитель департамента финансирования покупки недвижимости частными клиентами Coop Pank Карин Осипова на конкретном примере рассказывает, к каким расходам вам нужно быть готовыми.

Связанные с жилищным кредитом расходы делятся на единовременные, связанные с выдачей кредита, и периодические, которые в зависимости от выбранного графика нужно будет нести ежемесячно или ежегодно.

Пример: двухкомнатная квартира в панельном доме 1970-х годов строительства в Мустамяэ. Стоимость — 80 000 евро. Самофинансирование — 8000 евро. Банк может финансировать приобретение жилья в размере 90%, то есть в размере 72 000 евро, поскольку ходатай входит в целевую группу KredEx и это позволяет использовать поручительство фонда в размере 4000 евро.


Единоразовые расходы
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