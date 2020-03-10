НА ЗАМЕТКУ | Подготовьте более тысячи евро. Какие дополнительные расходы необходимо учитывать при покупке жилья в кредит

Связанные с жилищным кредитом расходы делятся на единовременные, связанные с выдачей кредита, и периодические, которые в зависимости от выбранного графика нужно будет нести ежемесячно или ежегодно.

Пример: двухкомнатная квартира в панельном доме 1970-х годов строительства в Мустамяэ. Стоимость — 80 000 евро. Самофинансирование — 8000 евро. Банк может финансировать приобретение жилья в размере 90%, то есть в размере 72 000 евро, поскольку ходатай входит в целевую группу KredEx и это позволяет использовать поручительство фонда в размере 4000 евро.