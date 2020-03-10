Если вы планируете приобрести себе новое жилье и взять для этого жилищный кредит, то следует считаться и с дополнительными расходами. Руководитель департамента финансирования покупки недвижимости частными клиентами Coop Pank Карин Осипова на конкретном примере рассказывает, к каким расходам вам нужно быть готовыми.
10.03.2020, 10:00
НА ЗАМЕТКУ | Подготовьте более тысячи евро. Какие дополнительные расходы необходимо учитывать при покупке жилья в кредит
Связанные с жилищным кредитом расходы делятся на единовременные, связанные с выдачей кредита, и периодические, которые в зависимости от выбранного графика нужно будет нести ежемесячно или ежегодно.
Пример: двухкомнатная квартира в панельном доме 1970-х годов строительства в Мустамяэ. Стоимость — 80 000 евро. Самофинансирование — 8000 евро. Банк может финансировать приобретение жилья в размере 90%, то есть в размере 72 000 евро, поскольку ходатай входит в целевую группу KredEx и это позволяет использовать поручительство фонда в размере 4000 евро.
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