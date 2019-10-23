23.10.2019, 08:00

НА ЗАМЕТКУ | В каком случае придется заплатить государству 20% от суммы продажи квартиры?


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Kasutusloata korterite fotolavastus
Kasutusloata korterite fotolavastusFoto: Tiit Blaat

Такие ситуации, когда купленную квартиру довольно скоро приходится перепродать, случаются. Причиной может быть пополнение в семье, новое место работы или просто какая-то другая конкретная необходимость переехать. Но тогда возникает вопрос, в каком случае нужно платить подоходный налог с суммы продажи недвижимости?

По этому случаю к маклерам часто обращаются с вопросом — продавая квартиру, нужно ли прежде постоянно проживать там на протяжении двух лет, или в противном случае потом придется заплатить государству 20%, пишет в блоге маклер Uus Maa Kinnisvarabüroo Кайри Ванем.

Речь идет о подоходном налоге, который составляет 20% и о необходимости уплаты которого ходит множество ошибочных представлений.

Зачастую думают, что этот процент всегда нужно платить со всей суммы продажи в случае, если не проживал в своем доме по меньшей мере два года. На самом деле подоходный налог платят не с суммы продажи, а с разницы между суммой покупки и продажи этой же самой квартиры. Если недвижимость продают по той же цене или дешевле, чем покупали, подоходный налог платить не надо.

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Со всей суммы учитывают подоходный налог только тогда, когда квартира получена, например, по наследству или в качестве подарка. В этом случае стоимость приобретения равна нулю и подоходный налог платят со всей суммы продажи.

Что касается двух лет, то здесь стоит обратить внимание, что в течение этого периода можно без подоходного налога продать одно место жительства. То, все ли это время вы реально проживали там, не имеет значения.

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