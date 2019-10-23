НА ЗАМЕТКУ | В каком случае придется заплатить государству 20% от суммы продажи квартиры?

По этому случаю к маклерам часто обращаются с вопросом — продавая квартиру, нужно ли прежде постоянно проживать там на протяжении двух лет, или в противном случае потом придется заплатить государству 20%, пишет в блоге маклер Uus Maa Kinnisvarabüroo Кайри Ванем.

Речь идет о подоходном налоге, который составляет 20% и о необходимости уплаты которого ходит множество ошибочных представлений.

Зачастую думают, что этот процент всегда нужно платить со всей суммы продажи в случае, если не проживал в своем доме по меньшей мере два года. На самом деле подоходный налог платят не с суммы продажи, а с разницы между суммой покупки и продажи этой же самой квартиры. Если недвижимость продают по той же цене или дешевле, чем покупали, подоходный налог платить не надо.

Со всей суммы учитывают подоходный налог только тогда, когда квартира получена, например, по наследству или в качестве подарка. В этом случае стоимость приобретения равна нулю и подоходный налог платят со всей суммы продажи.