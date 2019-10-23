Такие ситуации, когда купленную квартиру довольно скоро приходится перепродать, случаются. Причиной может быть пополнение в семье, новое место работы или просто какая-то другая конкретная необходимость переехать. Но тогда возникает вопрос, в каком случае нужно платить подоходный налог с суммы продажи недвижимости?
НА ЗАМЕТКУ | В каком случае придется заплатить государству 20% от суммы продажи квартиры?
По этому случаю к маклерам часто обращаются с вопросом — продавая квартиру, нужно ли прежде постоянно проживать там на протяжении двух лет, или в противном случае потом придется заплатить государству 20%, пишет в блоге маклер Uus Maa Kinnisvarabüroo Кайри Ванем.
Речь идет о подоходном налоге, который составляет 20% и о необходимости уплаты которого ходит множество ошибочных представлений.
Зачастую думают, что этот процент всегда нужно платить со всей суммы продажи в случае, если не проживал в своем доме по меньшей мере два года. На самом деле подоходный налог платят не с суммы продажи, а с разницы между суммой покупки и продажи этой же самой квартиры. Если недвижимость продают по той же цене или дешевле, чем покупали, подоходный налог платить не надо.
Со всей суммы учитывают подоходный налог только тогда, когда квартира получена, например, по наследству или в качестве подарка. В этом случае стоимость приобретения равна нулю и подоходный налог платят со всей суммы продажи.
Что касается двух лет, то здесь стоит обратить внимание, что в течение этого периода можно без подоходного налога продать одно место жительства. То, все ли это время вы реально проживали там, не имеет значения.
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