Нашествие мигрантов из Украины: как они влияют на цену аренды жилья?

За последние годы численность мигрантов в Эстонии возросла в несколько раз. И большинство из них — жители Украины, которые выезжают из своей страны в поисках заработка. Как приезжие люди влияют на стоимость аренды квартир в Таллинне?
В 2018 году чистая миграция в Эстонии была положительной уже четвертый год подряд. 19 858 человек приехали в Эстонию и 10 476 человек покинули нашу страну. И это только по официальным данным. Больше всего мигрантов приехало из Украины. 15 тысяч 524 людей или 78.2% от всего количества. Все они получили разрешение на краткосрочную работу. Для сравнения, в 2017 году общее число мигрантов составляло — 7510 человек, а в 2016 году — 1762 человека. Интересно то, что по данным департамента полиции и погранохраны, в Эстонии на данный момент работает около 20 тысяч украинцев по рабочей визе.
Представители эстонской компании RIA.com Marketplaces, которая ведет успешный бизнес на огромном рынке Украины, говорят, что на работу в Эстонию уезжают лучшие специалисты.
„Население Украины в 34 раза больше, чем в Эстонии. Около 45-миллинов людей. И из-за низкого уровня зароботка люди выезжают на работу в страны Европы, в частности Эстонию. И это не какие-то маргиналы. Это лучшие строители, лучшие врачи, лучшие программисты. И Эстония должна открывать двери для таких людей. Они платят налоги. Они работают на благо нашего общества“, — говорит Артем Уманец, член правления эстонской компании RIA.com Marketplaces.
Цены на аренду выросли из-за украинцев?
Стоит сразу отметить, что падения цен на аренду жилья не будет. Но почему растут цены на аренду жилья? Все дело в новых и качественных новостройках, которые появляются на рынке Таллинна. Аренда такой жилплощади стоит в полтора-два раза дороже, чем обычная квартира. Поэтому среднее значение выросло.
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„В связи с притоком в Эстонию рабочей силы из-за рубежа, в основном из Украины, тенденция роста цен на арендное жилье в Таллинне по нашим прогнозам будет продолжаться. Особой популярностью будут пользоваться так называемые “горы” Таллинна — Ласнамяэ, Ыйсмяэ, Мустамяэ. Наконец-то на рынке арендного жилья в Таллинне наблюдается оживление, хотя до бума еще далеко. До недавних пор Таллинн был одной из немногих столиц Европы, где рынок купли-продажи жилья был значительно активнее рынка аренды. Теперь — во многом благодаря приезжающим сюда на работу украинцам — ситуация меняется, и хотя бы в этом плане (в плане интенсивности роста рынка аренды жилых площадей) Таллинна становится все больше похож на столицы той же Скандинавии“, — говорит Уманец.
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