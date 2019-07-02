Нашествие мигрантов из Украины: как они влияют на цену аренды жилья?

В 2018 году чистая миграция в Эстонии была положительной уже четвертый год подряд. 19 858 человек приехали в Эстонию и 10 476 человек покинули нашу страну. И это только по официальным данным. Больше всего мигрантов приехало из Украины. 15 тысяч 524 людей или 78.2% от всего количества. Все они получили разрешение на краткосрочную работу. Для сравнения, в 2017 году общее число мигрантов составляло — 7510 человек, а в 2016 году — 1762 человека. Интересно то, что по данным департамента полиции и погранохраны, в Эстонии на данный момент работает около 20 тысяч украинцев по рабочей визе.

Представители эстонской компании RIA.com Marketplaces, которая ведет успешный бизнес на огромном рынке Украины, говорят, что на работу в Эстонию уезжают лучшие специалисты.

„Население Украины в 34 раза больше, чем в Эстонии. Около 45-миллинов людей. И из-за низкого уровня зароботка люди выезжают на работу в страны Европы, в частности Эстонию. И это не какие-то маргиналы. Это лучшие строители, лучшие врачи, лучшие программисты. И Эстония должна открывать двери для таких людей. Они платят налоги. Они работают на благо нашего общества“, — говорит Артем Уманец, член правления эстонской компании RIA.com Marketplaces.

Цены на аренду выросли из-за украинцев?