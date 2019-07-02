Нашествие мигрантов из Украины: как они влияют на стоимость аренды жилья?

В 2018 году чистая миграция в Эстонии была положительной уже четвертый год подряд. 19 858 человек приехали в Эстонию и 10 476 человек покинули нашу страну. И это только по официальным данным. Больше всего мигрантов приехало из Украины — 15 524 человека или 78,2% от всего количества. Все они получили разрешение на краткосрочную работу. Для сравнения, в 2017 году общее число мигрантов составляло 7510 человек, а в 2016 году — 1762 человека. Интересно то, что по данным департамента полиции и погранохраны, в Эстонии на данный момент работает около 20 тысяч украинцев по рабочей визе.

Представители эстонской компании RIA.com Marketplaces, которая ведет успешный бизнес на огромном рынке Украины, говорят, что на работу в Эстонию уезжают лучшие специалисты.

„Население Украины в 34 раза больше, чем Эстонии — около 45 миллионов человек. Из-за низкого уровня зароботка люди выезжают на работу в страны Европы, в частности Эстонию. И это не какие-то маргиналы. Это лучшие строители, лучшие врачи, лучшие программисты. И Эстония должна открывать двери для таких людей. Они платят налоги, работают на благо нашего общества“, — говорит Артем Уманец, член правления эстонской компании RIA.com Marketplaces.

Цены на аренду выросли из-за украинцев?

Стоит сразу отметить, что падения цен на аренду жилья не будет. Но почему они растут? Все дело в новых и качественных новостройках, которые появляются на рынке Таллинна. Аренда такой жилплощади в 1,5-2 раза дороже, чем обычной квартиры. Поэтому среднее значение выросло.