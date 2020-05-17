Наступили трудные времена: квартирные товарищества снижают расходы

Руководитель сектора управления недвижимостью и благоустройства Pindi Kinnisvarahaldus Андрус Лимбах сказал, что в кризисные периоды многие люди критическим взглядом пересматривают все свои расходы, и квартирные товарищества также не являются исключением. “Немало тех, кто с испугом обнаруживает, что на протяжении многих лет и даже десятилетий в рамках старых договоров о содержании в порядке платили за какие-то услуги, которые давно уже никто не оказывал”, — сказал Лимбах.

“За последний месяц в пять раз увеличилось количество поступающих к нам ценовых запросов, то есть в день мы получаем 2–3 запроса, целью которых является замена управляющей фирмы. Когда товарищество обнаруживает, что давно уже не оказываются даже элементарные услуги, то разговор, как правило, бывает очень коротким, т.к. имеющемуся партнеру по договору подобный обман не прощается”, — пояснил Лимбах.

“Совсем иначе обстоят дела с товариществами, которые стремятся просто использовать чрезвычайную ситуацию и автоматически полагают, что можно было бы получить, например, 80-процентную скидку со всех договорных платежей. На шантаж подобного рода никто, естественно, не поддается, однако при необходимости уменьшаются объемы оказываемых услуг и делаются небольшие послабления в условиях оплаты”, — добавил Лимбах.

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