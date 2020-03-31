Названа средняя цена квартиры в Москве и в самом центре российской столицы

За прошлый год данный показатель вырос на 14%.

Квадратный метр сегмента бизнес-класс в центре столицы в среднем стоит почти 3500 евро (304 тысячи рублей), премиум-класса — почти 6400 евро (561 тысячу рублей). “Квадрат” элит-класса обойдется будущему владельцу более чем в один миллион рублей — около 11 400 евро. Лотов массового сегмента нет.

Самым доступным проектом является апарт-комплекс Loft FM, где можно купить студию площадью 15,4 “квадрата” за 3,9 миллиона рублей — примерно 44 400 евро.

На начало 2020 года самой дорогой квартирой Москвы стал пентхаус площадью 735 квадратных метров в строящемся доме на Патриарших прудах. Цена объекта — 2,4 миллиарда рублей, то есть более 27,3 млн евро.

Средняя цены квартиры на первичном рынке Москвы в пределах МКАД (Московской кольцевой автодороги) составляет более 140 000 евро (12,5 миллиона рублей). Об этом говорится в материале портала недвижимости ЦИАН, поступившем в распоряжение “Ленты.ру”. За 2019 год данный показатель вырос на 12 500 евро (1,1 млн рублей).

В новостройках Новой Москвы квартиру можно купить в среднем за 73 500 евро (6,46 млн рублей). По итогам 2019 года 55 процентов сделок было заключено с привлечением ипотеки.

Средняя площадь приобретаемого жилья в границах “старой” Москвы — 57,4 квадратного метра (годом ранее — 57,8 “квадрата”). В пределах МКАД только 2,3 процента договоров долевого участия (ДДУ) были заключены с лотами площадью до 30 квадратных метров. В Новой Москве таких сделок было 3,8 процента от общего количества. Там берут жилье площадью в среднем 51,3 квадратного метра (47,9 “квадрата” в январе 2019-го).