Названы самые дешевые для жизни города мира

Аналитики портала составили рейтинг, сравнив расходы на продукты, услуги, транспорт и аренду жилья с базовыми показателями — нью-йоркскими. Для каждого города был рассчитан индекс стоимости проживания, показывающий размер отклонения от эталона (он равен 100 процентам).

В Равалпинди и Карачи индекс составил 10,6 и 12,4 процента соответственно — это значит, что стоимость жизни в этих городах почти на 90 процентов ниже показателя Нью-Йорка. Третье место списка занял город Тхируванантхапурам в Индии (значение индекса — 12,95). В десятку самых дешевых попали еще два пакистанских города — Лахор и Исламабад, оставшиеся позиции топ-10 достались индийским населенным пунктам. Они же заняли места с 11-го по 23-е. На 24-й позиции оказался украинский город Запорожье (индекс — 16,6).

Москву аналитики поместили на 195-ю позицию из 377, жизнь в российской столице почти на 62 процента дешевле, чем в Нью-Йорке.

Городами с самой высокой стоимостью жизни признаны (в порядке убывания индекса): Сан-Франциско, Нью-Йорк, Женева, Цюрих, Базель, Лозанна, Бруклин, Вашингтон, Сан-Хосе и Бостон.

В мае 2019-го были названы самые дорогие города для свиданий — таковыми оказались Цюрих, Осло, Копенгаген, Хельсинки и Токио. Москва заняла 37-ю строчку рейтинга.

Советуем прочитать:

Названы города мира с быстро дорожающим жильем

