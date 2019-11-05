Не платите налоги при сдаче жилья в аренду? Арендатор может сильно подпортить вам жизнь

Если арендодатель не декларирует прибыть, то арендатор в случае какого-нибудь связанного с арендными отношениями спора может прижать его к стенке.

Аналитик в сфере недвижимости Тыну Тоомпарк говорит, что то и дело слышит о случаях, когда арендатор в отместку угрожает “сдать” хозяина квартиры налоговой. “Если бы арендодатели платили бы все налоги, то общество бы очистилось и условия у всех были бы равные”, — отмечает эксперт и добавляет, что на самом деле и пусть “сдают”, поскольку в итоге от этого выиграют все. “Я не думаю, что уплата налогов быстро и заметно повлияет на цены на аренду. Думаю, что цены на аренду диктуют все же честные арендодатели, которых большинство”.

Сколько именно владельцев мухлюют с налогами, по словам Тоомпарка, сказать трудно. Сравнивать количество частных лиц, задекларировавших доход от аренды, с количеством арендных площадей нельзя, поскольку арендовать могут и фирмы. На самом деле в последнее время количество людей, декларирующих доход от аренды, растет. “Широкими шагами оно движется в крайне позитивном и правильном ключе”, — отмечает эксперт.

Улучшению ситуации способствует появление все большего числа профессиональных арендаторов, имеющих более одной сдаваемой в аренду площади. “Начинает накапливаться опыт и важным становится понимание того, что арендодатель счастлив, когда счастлив арендатор”.

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