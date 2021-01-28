Борьбу со снегом и гололедом можно сравнить с попытками заказать такси в новогоднюю ночь. Если отложить решение вопроса на последний момент, то это либо может привести к значительным дополнительным расходам, либо, в худшем случае, вынудит людей месить ногами глубокий снег в течение продолжительного времени.
Не заказанная вовремя уборка снега впоследствии может дорого обойтись
Руководитель сектора благоустройства Pindi Kinnisvarahaldus Андрус Лимбах сказал, что если квартирное товарищество или домовладелец осенью не продлевают договор об уборке снега, оправдывая это тем, что “снега нет”, то в случае неожиданного снегопада может возникнуть ситуация, когда все бригады будут заняты, поскольку в первую очередь обслуживаются именно постоянные клиенты. “В наступившем году именно так и случилось”, — заметил он.
“Если срок действия договор истек, то в случае обильного снегопада редким свободным бригадам приходится платить непомерно высокую цену, а в худшем случае — двойную или даже тройную стоимость уборки снега. Но даже это не может гарантировать, что снег успеют убрать в тот же день”, — пояснил Лимбах.
“Для домовладельцев и представителей зданий важной является проистекающая из закона обязанность содержать прилегающие к дому территории в образцовом состоянии, чтобы по ним можно было беспрепятственно ходить. По этой причине довод о том, что в тот или иной момент снега нет, не служит достаточным оправданием неубранного снега. Кроме того, невыполнение обязанности может повлечь за собой солидный штраф, а также разбирательства с муниципальной полицией, если, например, вследствие небрежности заказчика услуг по уборке снега кто-то разобьёт себе голову в результате падения на скользкой поверхности”, — добавил Лимбах.
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