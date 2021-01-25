Небывалые трудности Старого города и сложные маневры торговых центров: победители и проигравшие на рынке недвижимости в 2020 году

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман убежден, что список пострадавших, совершенно очевидно, значительно длиннее.

“Как известно, самый сильный удар пришелся, в первую очередь, на гостевые квартиры и другие ориентированные на размещение учреждения, такие как гостиницы и т.д. — сказал Сооман. — Часть из них смогла адаптироваться, однако доходы большинства катастрофически рухнули, и первые лучи надежды могут появиться, возможно, лишь во второй половине наступившего года”, — добавил он.

“С обвалом туризма посыпался и весь прочий бизнес, ориентированный на туристов. Наиболее наглядным примером является, конечно же, Старый город Таллинна, в котором существовавшие многие десятилетия магазины и заведения общественного питания больше никогда не откроют свои двери в прежнем виде. С утратой бизнеса доходную базу потеряли также и собственники недвижимости, поэтому, образно говоря, можно сказать, что обезлюдевший Старый город продолжает испытывать небывалые трудности”, — заметил Сооман.

“Активность сделок с земельными участками, предназначенными под жилую застройку, на сегодняшний день также еще не восстановилась. Вызвано это тем, что сам процесс строительства частных домов в неспокойные времена всегда усложняется как вследствие многоступенчатых кредитных договоров, так и по причине того, что в сложной экономической ситуации люди вынуждены более напряженно трудиться, чтобы сохранить свое рабочее место, и у них просто нет возможности ежедневно бывать на строительном участке”, — пояснил Сооман.

“Всю тяжесть сложившейся ситуации ощутили на себе также и торговые центры, прошлой весной попытавшиеся продемонстрировать свою силу давления на арендаторах. Численность покупателей пока не восстановилась, и действующим в центрах магазинам все сложнее справляться с проблемами выживания. Если магазины могут свернуть свою деятельность, просто продав складские запасы по закупочной цене, то торговым центрам приходится совершать сложные манёвры для привлечения новых арендаторов, поскольку спущенные жалюзи на веренице закрытых торговых площадей вовсе не отвечают интересам владельцев таких центров”, — заметил Сооман.