Неожиданно! ТОП-10 объектов недвижимости, которые были наиболее популярны в 2020 году

“Как правило, наиболее популярными объектами недвижимости являются квартиры и частные дома в крупных городах, но прошлый год стал особенным. Первая десятка хорошо отражает прошлогодние тенденции в сфере недвижимости. Удаленная работа позволяет не посещать офисы, и люди хотят дистанцироваться из-за вируса. Поэтому покупатели ищут дома в деревне или дома неподалеку от местных центров притяжения с очень большими участками”, — пояснила исполнительный директор Kinnisvara24.ee Катрин Арон.

10 объектов недвижимости, которые вызывали наибольший интерес в 2020 году. Большая их часть была продана.

1. Небольшой дом в Кивиыли — объявление просмотрели более 250 000 раз

2. Старый домик в волости Мульги, Вильяндимаа

3. Реновированный хутор недалеко от Ранну в Тартумаа

4. Предназначенный для перевозки бревенчатый дом в Элва

5. Земля под жилье и небольшая дача в Люганузе, Ида-Вирумаа

6. Большой участок со старым домом в Сауэ, Харьюмаа

7. Недорогой частный дом в Таллинне, Пяэскюла

8. Дом с особенно большим участком недалеко от Пярну

9. Туристический хутор с большим участком в красивом месте в Вырумаа

10. Роскошный частный дом с большим участком в Хийу в Таллинне

По словам Катрин Арон, покупатели предпочитают большие участки со скромными небольшими старыми домами: “Недвижимость со старым домом более доступна по цене и дает возможность начать с нуля, построив дом или дачу по своему вкусу. Лучше покупать объекты с большими участками, где можно жить уединенно и безопасно, не контактируя с посторонними людьми”.

Статистика Земельного департамента также подтверждает, что средняя площадь приобретенных в 2020 году застроенных земельных участков была больше, чем у участков, которые покупали в 2019 году.

Kinnisvara24 — созданный в 2018 году второй по размеру портал недвижимости в Эстонии, который ежемесячно посещают более 400 000 человек.

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