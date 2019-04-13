Несколько квартир и дом в сказочно красивом месте: какой недвижимостью владеет Кая Каллас

На протяжении уже 5 лет Кая Каллас является владелицей 3-комнатной квартиры площадью примерно 90 м2. Недвижимость не обременена ипотекой и расположена у самого моря в престижнейшем районе Таллинна.

Фото: Эрленд Стауб

Фото: Ардо Кальювеэ

Также в совместной собственности с супругом, инвестиционным банкиром Арво Халликом (42), Кае принадлежит и другая недвижимость — приобретенная в начале прошлого года и расположенная у стадиона в одном из самых зеленых районов Таллинна 5-комнатная квартира, площадь которой составляет чуть меньше 170 м2. Квартира обременена внушительной ипотекой в размере 195 тыс. евро в пользу Swedbank.

Фото: Ардо Кальювеэ