Журнал Kroonika опубликовал обзор недвижимости, принадлежащей известным политикам Эстонии. В списке значится и одна из самых влиятельных женщин — председатель Партии реформ Кая Каллас (41), которая имеет несколько квартир и частный дом с очень лакомым месторасположением.
Несколько квартир и дом в сказочно красивом месте: какой недвижимостью владеет Кая Каллас
На протяжении уже 5 лет Кая Каллас является владелицей 3-комнатной квартиры площадью примерно 90 м2. Недвижимость не обременена ипотекой и расположена у самого моря в престижнейшем районе Таллинна.
Фото: Эрленд Стауб
Фото: Ардо Кальювеэ
Также в совместной собственности с супругом, инвестиционным банкиром Арво Халликом (42), Кае принадлежит и другая недвижимость — приобретенная в начале прошлого года и расположенная у стадиона в одном из самых зеленых районов Таллинна 5-комнатная квартира, площадь которой составляет чуть меньше 170 м2. Квартира обременена внушительной ипотекой в размере 195 тыс. евро в пользу Swedbank.
Фото: Ардо Кальювеэ
Помимо городских квартир, политик владеет недвижимостью, которая находится в красивом уединенном месте, где можно перевести дух, собраться с мыслями и отдохнуть от напряженной рабочей обстановки. В совместной собственности с братом Юло Калласом (44) Кае Каллас принадлежит частный дом площадью 140 м2, расположенный в Лахемааском национальном парке на берегу моря. Около дома находится живописный пруд, садовый дом и другие хозяйственные постройки. Красивый жилой комплекс расположен на территории общей площадью 4700 м2. Море находится всего в паре сотен метров от дома, ипотеки на недвижимости нет.
Фото: Ардо Кальювеэ
Муж Каи Каллас, Арво Халлик, также является единоличным собственником 2-комнатной квартиры (50 м2), расположенной под Таллинном.