По возможности, людям не стоит надолго откладывать свой план покупки жилья, поскольку в ближайшие годы будет завершено меньше новых проектов, чем раньше, подчеркнули участники вебинара Luminor по недвижимости и жилищным кредитам.
Несмотря на кризис экономисты советуют: с покупкой жилья тянуть не стоит
Руководитель сферы кредитной продукции Luminor Хейки Раадик сказал, что, хотя в последние недели было несколько меньше заявок на Жилищный кредит, их всё ещё достаточно. “Сейчас интерес ниже, чем в начале года, но резкого падения не произошло”, — сказал Раадик. “В условиях кризиса всегда есть выгодные возможности для покупок, и многие клиенты хотят иметь готовое решение о предоставлении им кредита к тому моменту, когда увидят подходящий объект”, — добавил он.
Хейки Раадик посоветовал потенциальному покупателю жилья внимательно следить за ситуацией и не торопиться, но и не ждать слишком долго, поскольку частота появления выгодных предложений на рынке может снизиться.
Тот же момент выделил и член правления Domus Kinnisvara Яан Лийтмяэ. “Конечно, необходимо учитывать финансовые возможности, но если они существуют, покупку стоит совершить”, — считает Лийтмяэ. “Новых объектов в ближайшее время на рынок будет поступать меньше, поскольку в следующем году и ещё через год девелоперских проектов определённо будет меньше, чем раньше”, — уточнил он.
По словам Раадика, в нынешней ситуации стоит сначала продать старую недвижимость и только потом покупать новую, чтобы быть уверенным, что сделки состоятся, и что необходимые средства будут получены. “Мы должны оценивать наши возможности консервативно, а также сохранять финансовый буфер. Однако нынешнее время, безусловно, создаст много интересных возможностей для покупателей”, — отметил Раадик.
По словам Лийтмяэ, то, что происходит с ценами на недвижимость, напрямую связано с активностью совершения сделок. “Конечно, уменьшение количества сделок вызывает некоторое снижение цен. Наблюдается тенденция ожидания падения цен, но никто не может сказать, что произойдёт на самом деле”, — отметил Лийтмяэ.
По словам Лийтмяэ, там, где больше сделок, мы видим и ускоренное влияние чрезвычайной ситуации. “Таллинн, Тарту, а также Пярну являются такими рынками, где изменения происходят быстрее, и на них больше влияет потребительская неопределённость. После отмены чрезвычайного положения именно там цены начнут расти быстрее всего”, — сказал Лийтмяэ.
По словам Лийтмяэ, самый тихий момент на рынке недвижимости уже прошёл. “Когда только возникла чрезвычайная ситуация, интерес понизился, но в последние несколько недель он начал возрождаться”, — подтвердил он.
По словам Раадика, чрезвычайное положение может несколько притормозить урбанизацию, поскольку люди, которые переехали в сельскую местность, чтобы работать удалённо, будут продолжать делать это в большей мере, чем прежде. “Может быть, жизнь за городом снова станет более привлекательной. Это также может повлиять на рынок недвижимости”, — сказал Раадик.
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