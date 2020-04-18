Несмотря на кризис экономисты советуют: с покупкой жилья тянуть не стоит

Руководитель сферы кредитной продукции Luminor Хейки Раадик сказал, что, хотя в последние недели было несколько меньше заявок на Жилищный кредит, их всё ещё достаточно. “Сейчас интерес ниже, чем в начале года, но резкого падения не произошло”, — сказал Раадик. “В условиях кризиса всегда есть выгодные возможности для покупок, и многие клиенты хотят иметь готовое решение о предоставлении им кредита к тому моменту, когда увидят подходящий объект”, — добавил он.

Хейки Раадик посоветовал потенциальному покупателю жилья внимательно следить за ситуацией и не торопиться, но и не ждать слишком долго, поскольку частота появления выгодных предложений на рынке может снизиться.

Тот же момент выделил и член правления Domus Kinnisvara Яан Лийтмяэ. “Конечно, необходимо учитывать финансовые возможности, но если они существуют, покупку стоит совершить”, — считает Лийтмяэ. “Новых объектов в ближайшее время на рынок будет поступать меньше, поскольку в следующем году и ещё через год девелоперских проектов определённо будет меньше, чем раньше”, — уточнил он.

По словам Раадика, в нынешней ситуации стоит сначала продать старую недвижимость и только потом покупать новую, чтобы быть уверенным, что сделки состоятся, и что необходимые средства будут получены. “Мы должны оценивать наши возможности консервативно, а также сохранять финансовый буфер. Однако нынешнее время, безусловно, создаст много интересных возможностей для покупателей”, — отметил Раадик.

По словам Лийтмяэ, то, что происходит с ценами на недвижимость, напрямую связано с активностью совершения сделок. “Конечно, уменьшение количества сделок вызывает некоторое снижение цен. Наблюдается тенденция ожидания падения цен, но никто не может сказать, что произойдёт на самом деле”, — отметил Лийтмяэ.

По словам Лийтмяэ, там, где больше сделок, мы видим и ускоренное влияние чрезвычайной ситуации. “Таллинн, Тарту, а также Пярну являются такими рынками, где изменения происходят быстрее, и на них больше влияет потребительская неопределённость. После отмены чрезвычайного положения именно там цены начнут расти быстрее всего”, — сказал Лийтмяэ.