Невероятно! Цены на недвижимость в Эстонии установили новый исторический рекорд

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что более значимым показателем, чем цены, является уровень активности совершения сделок. “Количество сделок сохраняет стабильность уже несколько лет, и это важный индикатор того, что рынок действует в своем ритме”, — добавил он.

Индекс Pindi, отражающий результаты мониторинга средней стоимости квадратного метра квартир, по корригированным сведениям в октябре составлял 1 552 евро/м². Если в октябре нынешнего года в индексированных городах было заключено 1 446 сделок с квартирной собственностью, то в ноябре их количество достигло 1 206.

Для сравнения: в ноябре 2018 года в индексированных городах было совершено 1 323 сделки с квартирной собственностью.

При сопоставлении с прежним с пиком цен, отмеченным в октябре 2019 года, индекс поднялся на 4 процента. По сравнению с самым низким за последние годы показателем, зафиксированным в июле 2009 года (624,2 евро/м²), индекс Pindi находится выше на 157 процентов.

При составлении фирмой Pindi Kinnisvara индекса цен учитывалась взвешенная средняя стоимость квадратного метра совершенных во всех уездных центрах и дополнительно также в городах Кохтла-Ярве и Нарве сделок купли-продажи с квартирной собственностью. В данном случае мы имеем дело с показателями, охватывающими жилье более 800 000 жителей республики на протяжении более чем десятилетней истории.

Советуем прочитать: