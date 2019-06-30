Невероятно! Города, где можно купить дом всего за 1 евро

Кто-то мечтает о маленьком уютном домике, кто-то — о большом особняке на берегу моря. Сегодня воплотить свою мечту в реальность проще простого, ведь некоторые дома продаются всего за 1 евро, а кое-где их и вовсе отдают бесплатно, пишет BuildingTECH.
Несмотря на то что на сегодняшний день цены на рынке недвижимости кусаются, альтернативные варианты приобретения недвижимости найти не так уж и сложно, даже если у вас не особенно много денег.
- 1.Италия
- 2.Франция
- 3.Япония
- 4.США
- 5.Великобритания
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