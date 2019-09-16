Невероятно, но факт! В малых городах мистическим образом растет прибыльность аренды

Несмотря на то, что согласно статистике во многих небольших городах наблюдается отток жителей, почти в каждом городе есть небольшие местные экономические центры, работники которых нуждаются в качественной съемной жилплощади. Такого жилья, однако, не хватает, и бросается в глаза тот факт, что даже в городах с низкими ценами на квартиры может быть относительно высокая стоимость аренды, которая привлекают инвесторов 20–30-процентной годовой прибыльностью.

Даже в маленьком городке Валга или частично опустевшем Кохтла-Ярве за аренду двухкомнатной квартиры в хорошем месте и в приличном состоянии платят до 200 евро в месяц, в то же время стоимость самих квартир очень низкая.

Маклер Йыхвиского офиса Pindi Kinnisvara Имре Хардыкайнен заметил, что только в нынешнем году один клиент приобрел в Кохтла-Ярве абсолютно пригодную для проживания квартиру за 2000 евро, на которую сразу же был заключен годовой договор аренды с месячной платой 200 евро. “После уплаты подоходного налога благодаря чистому доходу квартира окупит себя всего за один год, и даже если в будущем стоимость аренды или самой квартиры понизиться, то получается, что инвестор приобрел жилплощадь совершенно бесплатно, и любой будущий доход от сдачи в аренду — это все равно, что случайно найденные деньги”, — пояснил Хардыкайнен.