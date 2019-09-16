В Таллинне и Тарту в сфере сдачи недвижимости в аренду обычным размером прибыльности являются 5–7 процентов, однако в малых городах этот показатель в разы больше, и в особых случаях квартира окупает себя уже за один год.
Невероятно, но факт! В малых городах мистическим образом растет прибыльность аренды
Несмотря на то, что согласно статистике во многих небольших городах наблюдается отток жителей, почти в каждом городе есть небольшие местные экономические центры, работники которых нуждаются в качественной съемной жилплощади. Такого жилья, однако, не хватает, и бросается в глаза тот факт, что даже в городах с низкими ценами на квартиры может быть относительно высокая стоимость аренды, которая привлекают инвесторов 20–30-процентной годовой прибыльностью.
Даже в маленьком городке Валга или частично опустевшем Кохтла-Ярве за аренду двухкомнатной квартиры в хорошем месте и в приличном состоянии платят до 200 евро в месяц, в то же время стоимость самих квартир очень низкая.
Маклер Йыхвиского офиса Pindi Kinnisvara Имре Хардыкайнен заметил, что только в нынешнем году один клиент приобрел в Кохтла-Ярве абсолютно пригодную для проживания квартиру за 2000 евро, на которую сразу же был заключен годовой договор аренды с месячной платой 200 евро. “После уплаты подоходного налога благодаря чистому доходу квартира окупит себя всего за один год, и даже если в будущем стоимость аренды или самой квартиры понизиться, то получается, что инвестор приобрел жилплощадь совершенно бесплатно, и любой будущий доход от сдачи в аренду — это все равно, что случайно найденные деньги”, — пояснил Хардыкайнен.
“Относительно квартиры за две тысячи евро риск снижения стоимости недвижимости, разумеется, практически отсутствует, поскольку ниже нулевой отметки она так запросто все же не упадет. В несколько более дорогих регионах прибыльность, естественно, несколько ниже, оставаясь в пределах двадцати процентов, однако и при этом сделка все же остается достаточно выгодной. Самым большим риском как раз и является возможное остывание экономики. Это повлечет за собой резкое падение цен на квартиры в малых городах, и большая часть первичных инвестиций пойдет насмарку”, — констатировал он.
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Хардыкайнен добавил, что правильный выбор недвижимости — это тщательная и кропотливая работа, поскольку должны быть удовлетворены все поставленные квартиросъёмщиками условия, поэтому определяющим часто являются школы, детские сады, автобусные остановки, состояние здания, его место нахождения в городе, расстояние до крупнейших работодателей и пр. “Небольшая ошибка в расчетах — и стоимость аренды купленной квартиры может составлять всего лишь несколько десятков евро в месяц”, — предупредил он.
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