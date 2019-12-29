Невероятно! Самая дешевая квартира Москвы оказалась в 1307 раз дешевле самой дорогой

Таким образом, разница между самым дешевым и самым дорогим лотами в столице — 1307 раз, подсчитали аналитики. Столь значительного ценового разрыва в стоимости квартир больше нет нигде в стране.

В максимальном бюджете, по данным ЦИАН, в настоящее время экспонируется трехуровневый пентхаус в небоскребе “Башня Федерация” делового центра “Москва-Сити”. Его общая площадь превышает 2 тысячи квадратных метров. Предложение позиционируется как “самый высокий пентхаус Европы”. За 1,99 миллиона можно приобрести апартаменты площадью 10 квадратных метров в девятиэтажном доме в районе Западное Дегунино.

В ноябре был назван самый выгодный для покупателей вид квартир в Москве. Как оказалось, приобретатели вторичного жилья в столице, планирующие в дальнейшем сдавать квартиру в аренду, должны ориентироваться на студии и однокомнатные варианты.

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