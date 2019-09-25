За последние 10 лет цены на квартиры в Эстонии совершили головокружительный скачок на целых 140%, что дает в среднем годовой рост свыше 9%. При этом, сектор жилой недвижимости более уже не находится в столь сильной зависимости от банков, а, скорее, от потока туристов.
Невероятно! В Эстонии цены на квартиры за 10 лет выросли на целых 140%
В июле 2009 года кризис достиг своего дна: согласно индексу Pindi, отражающему результаты мониторинга средней стоимости сделок с квартирной недвижимостью в крупнейших городах Эстонии, данный показатель составлял 624 евро. На сегодняшний день он поднялся до 1499 евро.
Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман признался, что, хотя рост распределяется по годам и городам неравномерно, однако за последнее десятилетие индекс ни разу не уходил в минус.
“Всех, естественно, интересует вопрос о том, что будет дальше. До тех пор, пока мировая экономика сохраняет стабильность, и в Эстонии не произойдет ничего плохого. При этом, наш сектор недвижимости более уже не находится в столь серьезной зависимости от шведских банков, а вовсе от туризма”, — заметил Сооман.
“Невзирая на широкую волну инвестиций, остаток сбережений частных лиц в Эстонии приближается к рекордным 8 миллиардам евро, и примерно половина сделок с недвижимостью совершается без привлечения банковского кредита. Это свидетельствует о том, что свободные деньги на рынке еще не закончатся так скоро. Примечательно то, что также примерно половина сделок с квартирами совершается не с целью приобретения жилплощади лично для себя, поскольку её планируется сдавать квартиру в аренду. В крупных городах инвесторы все чаще вкладывают средства в сдаваемые в краткосрочную аренду жилые площади, что приносит существенно большую прибыль. Airbnb и аналогичные веб-приложения открывают хорошие возможности для предложения туристам выгодной услуги размещения”, — пояснил Сооман.
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“Таким образом, пока хватает туристов, будет достаточно возможностей и на рынке недвижимости. Однако здесь есть одна загвоздка — в случае остывания мировой экономики путешествия станут первой строкой, которую люди вычеркнут из своего бюджета, поэтому инвесторам рекомендую накапливать спасительный буфер для реализации плана B”, — сказал он. — Если исчезнут и украинские строители, то в условиях обострившейся конкуренции усложнятся также и поиски долгосрочных квартиросъемщиков, поэтому бездумная скупка квартир при помощи банковских кредитов для их последующей сдачи в аренду не представляется достаточно перспективной деятельностью”, — добавил он.
При составлении фирмой Pindi Kinnisvara индекса цен учитывалась взвешенная средняя стоимость квадратного метра совершенных во всех уездных центрах и дополнительно также в городах Кохтла-Ярве и Нарве сделок купли-продажи с квартирной собственностью. В данном случае мы имеем дело с показателями, охватывающими жилье более 800 000 жителей республики на протяжении более чем десятилетней истории.
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