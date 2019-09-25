Невероятно! В Эстонии цены на квартиры за 10 лет выросли на целых 140%

В июле 2009 года кризис достиг своего дна: согласно индексу Pindi, отражающему результаты мониторинга средней стоимости сделок с квартирной недвижимостью в крупнейших городах Эстонии, данный показатель составлял 624 евро. На сегодняшний день он поднялся до 1499 евро.

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман признался, что, хотя рост распределяется по годам и городам неравномерно, однако за последнее десятилетие индекс ни разу не уходил в минус.

“Всех, естественно, интересует вопрос о том, что будет дальше. До тех пор, пока мировая экономика сохраняет стабильность, и в Эстонии не произойдет ничего плохого. При этом, наш сектор недвижимости более уже не находится в столь серьезной зависимости от шведских банков, а вовсе от туризма”, — заметил Сооман.