Ни за что не угадаете! Определены города мира с самой дорогой и самой дешевой ипотекой

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Рейтинг лучших для обслуживания ипотеки городов возглавил Детройт (США), где она “съедает” всего 11,4 процента среднемесячного дохода семьи. Места в десятке достались также американским Хантсвиллу (штат Алабама), Талсе (Оклахома), Далласу (Техас), Литтл-Року (Арканзас), Буффало (Нью-Йорк), Форт-Уэрту (Техас), Хьюстону (Техас), Канзас-Сити (Миссури) и Джексонвиллу (Флорида). В них семьи тратят на выплату ипотеки от 12,3 до 15,6 процента заработков.

В Москве этот показатель по итогам первого полугодия 2019-го составил почти 223 процента, подсчитали в Numbeo. В Санкт-Петербурге он равен 175 процентам. Лучшее среди российских городов значение — у Челябинска, где на ипотеку уходит 101 процент среднего дохода семьи.

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