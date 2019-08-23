Нолан, спасибо! Цены квартир в Ласнамяэ обогнали Мустамяэ и Хааберсти

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что цены в Ласнамяэ, как правило, были все же несколько более низкими по сравнению с другими частями города.

“Мы внимательно изучили статистику сделок, из которой выяснилось, что именно в июле в Ласнамяэ было заключено большое количество связанных с новостройками вещно-правовых договоров купли-продажи, что на некоторое время повысило цены”, — заметил он.

“Мы можем успокоить всех, у кого это повышение вызвало озабоченность: не нужно “останавливать наступление девелоперов в Ласнамяэ”, и Певческое поле по-прежнему остаётся свободной от строительства зоной. В данном случае мы имеем дело лишь с временным рывком”, — добавил Сооман.

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Остаток новых квартир сокращается

В августе в Таллинне и Харьюмаа на продажу выставлено немногим более 2400 новых квартир. В последний раз подобный уровень наблюдался год назад.

Пеэп Сооман отметил, что в весенние месяцы количество предлагаемых новых квартир составляло свыше 2700 единиц, таким образом, снижение составило более 10 процентов.