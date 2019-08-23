Нолан, спасибо! Цены квартир в Ласнамяэ обогнали Мустамяэ и Хааберсти

В минувшем месяце цены на квартирную собственность в Ласнамяэ совершили резкий скачок на 14% — средняя цена квадратного метра, достигшая 1792 евро/м², значительно опередила цены как в Мустамяэ, так и в Хааберсти.
Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что цены в Ласнамяэ, как правило, были все же несколько более низкими по сравнению с другими частями города.
“Мы внимательно изучили статистику сделок, из которой выяснилось, что именно в июле в Ласнамяэ было заключено большое количество связанных с новостройками вещно-правовых договоров купли-продажи, что на некоторое время повысило цены”, — заметил он.
“Мы можем успокоить всех, у кого это повышение вызвало озабоченность: не нужно “останавливать наступление девелоперов в Ласнамяэ”, и Певческое поле по-прежнему остаётся свободной от строительства зоной. В данном случае мы имеем дело лишь с временным рывком”, — добавил Сооман.
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Остаток новых квартир сокращается
В августе в Таллинне и Харьюмаа на продажу выставлено немногим более 2400 новых квартир. В последний раз подобный уровень наблюдался год назад.
Пеэп Сооман отметил, что в весенние месяцы количество предлагаемых новых квартир составляло свыше 2700 единиц, таким образом, снижение составило более 10 процентов.
“Снижение остатка имеет две причины. Во-первых, молодое поколение по-прежнему расхватывает новые квартиры. По нашим данным, только в июле было оформлено свыше 400 бронирований. Во-вторых, застройщики стали более осторожными, и все чаще испытывают опасения в связи с доносящимися издалека предупреждениями о возможном кризисе. Именно по этой причине девелоперы выходят на рынок, прежде всего, с проектами жилой застройки небольших объемов и по доступным ценам, которые можно быстро продать. Сегодня в центре города уже никто так просто не приступает к возведению высотных зданий”, — добавил Сооман.
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