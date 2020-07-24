Требования о том, сколько парковочных мест нужно создать при строительстве нового многоквартирного дома в Таллинне, получат долгожданные поправки. — правда, вместо облегчения они могут принести еще больше ограничений, пишет dv.ee.
Новые требования к парковочным местам могут вызвать подорожание квартир
Новые правила предусматривают, что в самом центре города (район Сюдалинн) и в зонах застройки, имеющих средовую ценность, при каждом новом многоквартирном доме нужно создавать по одному парковочному на квартиру, но не больше, в районе Кесклинн должно быть по 1,1 парковочного места на каждую квартиру, в районах жилой застройки за пределами этой городской части нужно создавать минимум по 1,3 парковочного места на квартиру, а в окраинных районах — минимально по 1,5 парковочного места на квартиру.
Согласно законопроекту, требования, предъявляемые к центру города, распространяются теперь в сторону районов Пыхья-Таллинн, Кадриорг и Пирита, Сикупилли, аэропорта и озера Юлемисте.
Эксперты отмечают, что законопроект способствует тому, что парковки будут все больше делать под землей, где их строительство еще дороже. Соответсвенно, цены на квартиры повысятся.
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