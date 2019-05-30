Новый этап развития портового городка Ноблесснера: построят коммерческие площади и 330 квартир

По словам директора по развитию недвижимости BLRT Grupp Ивара Пийрсалу, развитие портового городка запланировано быстрыми темпами. “В течение последних двух лет исторические промышленные здания городка реконструированы и оборудованы под коммерческие площади, галереи и рестораны. Завершен первый этап развития жилого комплекса, многое сделано в развитии инфраструктуры городка”, — сказал Пийрсалу.

“Этим летом будут завершены работы по реновации здания бывшего литейного цеха и находящегося рядом бывшего цеха по производству навигационного оборудования. Осенью здесь откроются центр искусств “Кай” и центр открытий PROTO. Для посетителей портового городка будет открыта парковка на 200 мест. В яхтенном порту строится новый волнорез, скоро завершатся работы по реновации причалов”, — поделился Пирсалу намеченными планами.

BLRT Grupp вместе с Merko Ehitus Eesti построят 6 новых жилых домов, где в общей сложности расположатся 330 квартир и около 4000 м² будет отведено под торговую и бизнес-площадь.

Архитектурные конкурсы завершены, сейчас проходит этап проектирования и подготовка к ходатайству о выдаче права на застройку. Первый жилой дом планируется построить к концу 2021 года, остальные — в 2022 году.