В течение ближайших лет на территории портового городка Ноблесснера будет построено 6 новых многоквартирных жилых домов и проведена реновация здания бывшего завода подводных лодок. Здание, где когда-то была электростанция, к лету 2020 года будет реконструировано под жилой и коммерческий объект, а в помещениях бывшей котельной расположатся коммерческие площади. Также будет продолжено развитие яхтенного порта.
Новый этап развития портового городка Ноблесснера: построят коммерческие площади и 330 квартир
По словам директора по развитию недвижимости BLRT Grupp Ивара Пийрсалу, развитие портового городка запланировано быстрыми темпами. “В течение последних двух лет исторические промышленные здания городка реконструированы и оборудованы под коммерческие площади, галереи и рестораны. Завершен первый этап развития жилого комплекса, многое сделано в развитии инфраструктуры городка”, — сказал Пийрсалу.
“Этим летом будут завершены работы по реновации здания бывшего литейного цеха и находящегося рядом бывшего цеха по производству навигационного оборудования. Осенью здесь откроются центр искусств “Кай” и центр открытий PROTO. Для посетителей портового городка будет открыта парковка на 200 мест. В яхтенном порту строится новый волнорез, скоро завершатся работы по реновации причалов”, — поделился Пирсалу намеченными планами.
BLRT Grupp вместе с Merko Ehitus Eesti построят 6 новых жилых домов, где в общей сложности расположатся 330 квартир и около 4000 м² будет отведено под торговую и бизнес-площадь.
Архитектурные конкурсы завершены, сейчас проходит этап проектирования и подготовка к ходатайству о выдаче права на застройку. Первый жилой дом планируется построить к концу 2021 года, остальные — в 2022 году.
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По словам директора по развитию строительного отдела Merko Ehitus Eesti Тийта Куузика, интерес к портовому городку как к месту для проживания высокий. “Городок Ноблесснера — это единственный район Таллинна, где вблизи моря идет обустройство полноценной жилой среды с парками, променадами, создаются разнообразные возможности досуга, развиваются коммерческие площади. На очередном этапе развития будет завершено строительство зданий по проектам ведущих эстонских архитектурных бюро, где основной акцент сделан на удобство жилых площадей”, — сказал Куузик.
Автор проекта по реновации здания по адресу Аллвеэлаэва 4 — архитектурное бюро Pluss. Это бюро также спроектировало жилые здания, строительство которых относится к первому этапу развития жилищного комплекса городка. Возле исторического парка по адресу Леннусадама 3/Весиленнуки 18 будет построено пять многоквартирных жилых домов, конкурс на проектирование которых выиграло архитектурное бюро KOKO Arhitektid.
Фото: Мартин Дремлюга
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