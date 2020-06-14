Новый президент Союза архитекторов: наши здания должны больше ориентироваться на пожилых членов общества

Задача Союза архитекторов — обеспечивать устойчивое развитие качественной пространственной среды в Эстонии и укреплять роль и профессию архитектора в обществе. “Союз архитекторов вскоре отметит сто лет с момента основания, мы являемся одним из старейших организованных профессиональных союзов Эстонии, с чьим голосом и мнением общество всегда считалось”, — сказал Мянд.

По словам новоизбранного президента, цель союза — обеспечение разнообразной и достойной жизненной среды для всех. “Со своей стороны мы хотим предложить свои поддержку, опыт и знания всем, кто формирует общественное пространство, ведь от его качества зависят наши будни и наше мироощущение”, — добавил Мянд.

В дополнение к уже ведущейся деятельности Мянд намерен сосредоточиться на проблемах стареющего населения, сегрегации и влияния климатической политики на архитектуру и городское планирование. По его оценке, наши здания и окружающее пространство должны больше ориентироваться на пожилых членов общества. “Нужно заниматься имеющимся жилым фондом, чтобы исключать ситуации, когда люди, испытывающие затруднения с передвижением, оказываются запертыми в своих домах”, — сказал Мянд.

Помимо старения общества медленно, но верно расширяется проблема пространственной сегрегации. “Таллинн является одним из городов Европы с самым быстро развивающимся социальным и пространственным расслоением. Этот процесс при помощи пространственного планирования можно обуздать. Пространственное расслоение у нас находится пока на начальном этапе, поэтому общество не ощущает серьезность проблемы. Но если мы не займемся этим сегодня, через пару десятков лет нас ждет участь множества западно-европейских городов, страдающих от расслоения”, — считает Мянд.

“Цели климатической политики должны ставиться шире, чем энергетическая эффективность зданий. Мы должны усиленно заниматься обузданием расползания городов и планировать города исходя из климатических задач”, — добавил Андро Мянд.

Архитектор Андро Мянд работал в таких архитектурных бюро, как 3+1, Kavakava, Salto и Hoov, а также принимал участия в проектировке таких значимых строений, как Нарвский колледж Тартуского университета, расширение Таллиннского городского театра, государственные гимназии в Вильянди, Рапла и Табасалу. Андро закончил Эстонскую художественную академию по специальности архитектура и городское планирование. С 2018 года являлся вице-президентом Союза архитекторов Эстонии.