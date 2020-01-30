Новый вид арендного бизнеса: начали сдавать комнаты для поиска семейных отношений

В Москве появился новый вид арендного бизнеса — частные инвесторы начали покомнатно сдавать квартиры одиноким людям, которые стремятся создать семью. Об этом говорится в пресс-релизе агентства “НДВ-Супермаркет Недвижимости”.

По данным риелторов, подобное арендное жилье востребовано “среди мужчин и женщин среднего возраста, которые еще в юности приехали в Москву из регионов, нашли хорошую работу, достойно зарабатывают, но личные отношения, семья так и не сложились”. Именно для такой категории арендаторов предлагаются комнаты в квартирах с хорошим ремонтом, в приличных районах Москвы, недалеко от метро. “Подселение арендаторов происходит выборочно. Подыскиваются именно те, кому интересно найти пару для длительных отношений и создания семьи или кому просто не хватает общения”, — говорится в материалах риелторов.

Комнаты сдаются по ставке однокомнатной квартиры. Например, если обычно ставка аренды на комнату в хорошем состоянии максимум 25 тыс. руб., то комната “по интересам” предлагается за 30–35 тыс. руб. За счет завышенной платы инвестор не теряет доход во время “простоя” одной из комнат, а он неизбежен при таком бизнесе. По данным “НДВ-Супермаркет Недвижимости”, таких предложений в Москве пока немного — не более 1% от всех арендных квартир.

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