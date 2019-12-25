Министерство юстиции вновь направило на согласование поправки к Обязательственно-правовому закону, которые дадут арендаторам и арендодателям большую гибкость в формировании своих отношений и обеспечат эффективные меры защиты прав арендодателя на случай нарушений со стороны арендатора.
Новый закон разрешит арендодателям требовать с жильцов расходы на ремонт и расторгать договор даже в случае небольшого долга
В случае утверждения поправок будет упразднен абсолютный запрет на неустойку для арендных договоров на жилые помещения, однако договоренность о неустойке может касаться только нарушения нематериальных обязательств на случай, если доказать ущерб будет затруднительно и если штраф может оказать существенное предупреждающее действие. Как сообщает министерство, размер неустойки будет ограничен.
Кроме того, стороны могут договориться о более высоких пени, чем установлено законом, однако для защиты арендатора максимальный процент все же пропишут.
Также будет возможно договориться о том, что арендатор сам несет расходы на поддержание порядка во всем здании и расходы на его улучшение, а также возвращает жилое помещение в том виде, в котором получил, либо несет разумные и необходимые расходы, связанные с ремонтом.
По словам министра юстиции Райво Аэга, поправки призваны оказать содействие оживлению и развитию рынка аренды, поскольку закон, регулирующий отношения между арендаторами и арендодателями, не менялся почти 20 лет. “Хотим оказать содействие формированию арендного жилого фонда хорошего качества, — сказал он. — Для эффективного функционирования рынка аренды нужно поощрять долгосрочные и стабильные, но в то же время гибкие арендные отношения, которые обеспечивают арендодателям прибыль, а арендаторам — достаточную защиту и чувство уверенности”.
Согласно поправкам арендодатель получит право в определенных случаях требовать более высокий залог, максимальный размер которого будет установлен законом и составит одну среднюю по стране брутто-зарплату.
“Эта поправка предназначена для тех случаев, когда арендуемое жилое помещение находится в районе с очень низкими ценами и действующая максимальная ставка неустойки не покрывает рисков порчи жилого помещения и его убранства”, — пояснил министр.
Также документ будет регулировать увеличение арендной платы в случае срочного договора. Для защиты арендатора ему будет предоставлено право досрочно отказаться от договора в случае, если арендодатель в одностороннем порядке поднимает плату за аренду и арендатор с этой суммой не согласен. В этом случае до окончания договора должна будет действовать старая цена.
Для защиты арендодателя ему будет предоставлено право отказаться от договора даже в случае небольшого долга или краткосрочной задержки оплаты со стороны арендатора. Также арендодатель будет наделен правом отказаться от договора в случае задержки с оплатой залога или расходов на уход и улучшение недвижимости.
Законопроект уже прошел первый круг согласования, но в связи со сменой правительства был вновь представлен на рассмотрение Рийгикогу со значительными дополнениями.
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