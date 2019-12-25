Новый закон разрешит арендодателям требовать с жильцов расходы на ремонт и расторгать договор даже в случае небольшого долга

В случае утверждения поправок будет упразднен абсолютный запрет на неустойку для арендных договоров на жилые помещения, однако договоренность о неустойке может касаться только нарушения нематериальных обязательств на случай, если доказать ущерб будет затруднительно и если штраф может оказать существенное предупреждающее действие. Как сообщает министерство, размер неустойки будет ограничен.

Кроме того, стороны могут договориться о более высоких пени, чем установлено законом, однако для защиты арендатора максимальный процент все же пропишут.

Также будет возможно договориться о том, что арендатор сам несет расходы на поддержание порядка во всем здании и расходы на его улучшение, а также возвращает жилое помещение в том виде, в котором получил, либо несет разумные и необходимые расходы, связанные с ремонтом.

По словам министра юстиции Райво Аэга, поправки призваны оказать содействие оживлению и развитию рынка аренды, поскольку закон, регулирующий отношения между арендаторами и арендодателями, не менялся почти 20 лет. “Хотим оказать содействие формированию арендного жилого фонда хорошего качества, — сказал он. — Для эффективного функционирования рынка аренды нужно поощрять долгосрочные и стабильные, но в то же время гибкие арендные отношения, которые обеспечивают арендодателям прибыль, а арендаторам — достаточную защиту и чувство уверенности”.

Согласно поправкам арендодатель получит право в определенных случаях требовать более высокий залог, максимальный размер которого будет установлен законом и составит одну среднюю по стране брутто-зарплату.