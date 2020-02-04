По словам начальника отдела налогового аудита Налогово-таможенного департамента Эркки Паулуса, объем незадекларированного дохода от аренды вырос в прошлом году на 1,2 миллиона евро. Ведомство полагает, что это увеличение является результатом подорожания аренды, пишут “Деловые Ведомости”.
04.02.2020, 14:08
Объем незадекларированных доходов от аренды вырос на миллион евро
При этом, он отмечает, что динамика за последние 3 года положительная. Если в 2016 году доход от аренды общей суммой 16 миллионов евро задекларировали 5200 человек, то 2 года назад таких людей стало на 2000 больше, а общая сумма выросла на 9 миллионов евро.
В интервью радио Äriäev Паулус предположил, что причиной такого роста мог стать тот факт, что в 2016 году арендодателям разрешили списывать 20% доходов от аренды на расходы.
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