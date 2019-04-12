ОБЗОР │ Cмотрите, как за 10 лет изменились цены на квартиры в панельных домах

Специалисты бюро недвижимости Pindi Kinnisvara провели сравнительный анализ цен на квартиры, построенные в 1971–1990 годы в Таллинне, то есть речь идет преимущественно о квартирах, расположенных в панельных домах.
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Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что общие индексы недвижимости являются хорошими инструментами для понимания конъюнктуры, однако при принятии решения о покупке подробная статистика значительно более эффективна. “Львиная доля жилого фонда Эстонии была построена в советское время, и большая часть жилых зданий возводилась в период с 1971 по 1990 год, когда строились преимущественно панельные дома”, — пояснил он.
“Панельный дом советского периода дешевле среднего и, в отличие от более дорогой недвижимости, речь идет о предмете, являющемся, по своей сути, товаром первой необходимости. Именно поэтому очень важно следить за ликвидностью и уровнем цен именно этой группы недвижимости, что позволит получить представление о реальных тенденциях рынка”, — пояснил Сооман. — Статистика подтверждает ранее высказанное утверждение о том, что пик повышения цен на рынке недвижимости давно миновал, и на дальнейшие тенденции рынка влияют уже очень конкретные события, будь то рост процентов, то или иное политическое решение или изменения демографического плана”, — добавил он.
Цены и количество сделок с квартирами, построенными в Таллинне в 1971–1990 гг.
Источник: Pindi Kinnisvara, Земельный департамент , фото: Мадис Вельтман
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