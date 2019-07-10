ОБЗОР │ Хит-парад на рынке недвижимости: многоэтажные дома наибольшего спроса

На рынке многоквартирных жилых зданий наблюдается активное развитие, и, несмотря на тенденцию роста цен на жилье, интерес покупателей не угасает. Статистика портала недвижимости демонстрирует, что среди девелоперских проектов в июне больше всего просмотров получили объявления, касающиеся новых квартир в таллиннских микрорайонах Прийсле, Ярве и Хааберсти.
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По словам исполнительного директора портала Kinnisvara24.ee Калева Роозивяли, рынок новой застройки остается активным уже на протяжении двух последних лет: “На рынке многоквартирных зданий наблюдается очень активное развитие, и поэтому предложение новых квартир выше, чем раньше, но в то же время повысились и покупательская способность, и спрос на новые квартиры. Например, стоимость квадратного метра в квартирах по факту состоявшихся продаж в Таллинне только что достигла исторического максимума, но ни количество сделок, ни темп продаж не указывают на угасание активности”.
Статистика Kinnisvara24.ee демонстрирует, что среди девелоперских проектов посетители портала больше всего просматривают объявления о квартирах в Таллинне, в которых стоимость квадратного метра составляет в среднем 2500 евро. В июне больше всего просмотров получили новые 1-4-комнатные квартиры площадью от 20 до 90 квадратных метров в Прийсле, Ярве, Хааберсти, Каламая и Мустамяэ.
Самые популярные объявления о продаже квартир из числа новых девелоперских проектов по количеству просмотров, июнь 2019:
- 1.Pirita Jõepark в районе Ласнамяэ, девелопер — Favorte
- 2.Järve Tornid в районе Кристийне, девелопер — TTP
- 3.Natura Park в районе Хааберсти, девелопер — Mixto
- 4.Kungla Kodu в районе Каламая, девелопер — Nordlin Ehitus
- 5.Kadaka Metsapark в районе Мустамяэ, девелопер — Hepsor
- 6.Эксперт о ситуации на рынке нового жилья Эстонии
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